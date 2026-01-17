Milei diz que Trump o chamou para integrar conselho que governará Gaza

247 - O presidente de extrema direita da Argentina, Javier Milei, afirmou neste sábado (17) que foi convidado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para integrar o chamado Conselho da Paz, instância criada para supervisionar o governo tecnocrático da Faixa de Gaza. Segundo Milei, o órgão fará parte da nova arquitetura política e administrativa prevista no plano de paz conduzido por Washington para o território palestino. As informações são da Folha de São Paulo.

“É uma honra para mim ter recebido o convite para que a Argentina integre, como membro fundador, do Conselho da Paz”, escreveu. Em seguida, acrescentou: “A Argentina sempre estará ao lado dos países que enfrentam o terrorismo de forma direta, que defendem a vida e a propriedade, e que promovem a paz e a liberdade”, escreveu Milei na rede social X, antigo Twitter, onde compartilhou uma imagem do documento e destacou o papel que a Argentina terá no novo colegiado internacional.

Quem integra o Conselho da Paz

O Conselho da Paz será presidido pelo próprio Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e integra a segunda fase do plano de paz americano para a região. A criação do órgão representa um avanço em relação a propostas anunciadas anteriormente pelo governo dos EUA.

Além de Javier Milei, o conselho reunirá nomes de peso da política e da economia internacional. Estão previstos o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio; o ex-primeiro-ministro do Reino Unido Tony Blair; os enviados de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff e Jared Kushner, que é genro do presidente; o bilionário Marc Rowan; o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga; e o assessor presidencial Robert Gabriel.

Novo arranjo de poder em Gaza

O Conselho da Paz ficará acima do Comitê Nacional para o Governo de Gaza (NCAG, na sigla em inglês), que será liderado por Ali Shaath, ex-ministro dos Transportes da Autoridade Palestina. A entidade palestina governa parcialmente a Cisjordânia ocupada. Nascido em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, Shaath será responsável pela reconstrução do território, que se encontra em ruínas após dois anos de bombardeios de Israel.

As fases do plano de paz dos EUA

Com a criação do conselho, Donald Trump cumpre uma promessa feita em fevereiro de 2025, poucos dias após retornar ao poder, quando declarou que Washington assumiria o governo de Gaza, afirmação que causou surpresa internacional e da qual seu governo chegou a recuar posteriormente. Agora, o plano prevê controle administrativo e militar dos Estados Unidos sobre o território.

A atuação do Conselho da Paz e do NCAG estava prevista na segunda fase do plano de paz apresentado em setembro de 2025. O acordo foi aceito por Israel e pelo Hamas e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU em novembro. O texto também prevê o envio de uma força militar de estabilização composta por Exércitos de países árabes e o desarmamento do Hamas, considerado o ponto mais sensível do tratado.

O grupo palestino, porém, mantém a posição de que só entregará suas armas quando a criação de um Estado palestino se concretizar. Esse reconhecimento está previsto na terceira fase do plano, possibilidade que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, já afirmou que não permitirá.