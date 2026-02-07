“A política apodreceu”, diz Lula, no aniversário do PT

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregou neste sábado (7) a convivência política civilizada, diante do que classificou como o grande desafio a ser enfrentado em 2026, o "apodrecimento" da classe política.

Nesse sentido, Lula elogiou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, como exemplo de civilidade e de vice-presidente. O presidente, que discursou no evento que encerra a celebração dos 46 anos da fundação do PT, em Salvador-BA, também classificou como vergonhoso o estado da política atual no país, onde candidaturas são lançadas desde o princípio a partir de um ponto de vista oportunista.

Segundo Lula, a "política real" é a "do necessário, da correlação de forças e da teimosia". "Agora os nossos deputados são testemunha que a política apodreceu. Vocês que são candidatos sabem como está o mercado eleitoral... Você sabe o preço de cada candidatura nesse país, o que é uma vergonha", disse o presidente.

Em tom de autocrítica, Lula pediu à militância que leia o manifesto do PT e disse que o partido não pode padecer, como ocorre com algumas siglas em decadência no campo da direita.

"Temos que toda noite colocar a cabeça no travesseiro e saber se o nosso dia é condizente com aquilo que era a aspiração da razão pela qual nós criamos esse partido", disse, ao reforçar que cargos políticos não devem ser vistos como "profissão".

"A política está muito mercantilizada", frisou Lula, ao criticar ainda o tom dos discursos atuais, amenos, e cobrar políticos do partido. "Vocês têm a obrigação de não deixar esse partido ir para a vala comum da política desse país", enfatizou Lula.

Lula é também presidente de honra do PT. A sigla é presidida por Edinho Silva.