Lula diz que vive "melhor momento", destaca feitos e alerta sobre a tragédia que foi o governo Bolsonaro

247 - Em tom de campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um forte discurso nesta sexta-feira (6), em Salvador-BA, onde destacou os feitos econômicos de seu governo, exaltou o momento de positividade no ambiente político do Congresso Nacional e alertou contra a repetição de tragédias sociais, como as ocorridas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula também aproveitou para fazer um apelo aos dirigentes políticos, pedindo a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e defendendo a criação do Ministério da Segurança Pública.

"Não seria normal acontecer o que aconteceu comigo se eu não acreditasse na existência de um ser superior, que tem mais poder que os seres humanos e que pode dirigir o futuro da gente", disse Lula ao discursar na entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde.



Relação com o Congresso - "Eu vivo o meu melhor momento do ponto de vista político, do ponto de vista do exercício da minha presidência, do ponto de vista da minha relação com meus companheiros parlamentares, deputados de todos partidos políticos. Eu não tenho inimigo", afirmou Lula.

Economia - "As pessoas voltaram a acreditar no Brasil. A bolsa de valores pela primeira vez na história subiu 9 semanas seguidas, e só no mês de janeiro entrou no Brasil 26 bi de dólares de investimentos, contra 25 bi em todo o ano de 2025. Temos o menor desemprego da história do Brasil, o maior aumento da massa salarial da história, a maior exportação da história", destacou Lula.

"Vamos começar a discutir mais coisas importantes. Ontem anunciamos a entrega de títulos de 280 hectares de terra em Teresópolis, reivindicados desde 1950", acrescentou o presidente, ao destacar também a importância dos investimentos em saúde.

Críticas a Bolsonaro - "Foram os funcionários do SUS que não permitiram que por irresponsabilidade de um presidente da República, que dizia que tomar vacina virava gay, jacaré e não sei o que, e fez que morressem mais de 700 mil pessoas. Poderíamos ter evitado a morte de mais da metade disso. Um presidente que fazia gozação com as pessoas sendo asfixiada e deixou faltar oxigênio em Manaus", criticou Lula, em referência à pandemia de Covid-19 durante o governo Bolsonaro.

"Esse ano não é ano de eleição, é o ano da verdade, o ano que teremos que provar que a verdade e o bem podem vencer a mentira", disse Lula.

Segurança Pública - "Pela Constituição, a segurança pública é responsabilidade do estado e a União cuida da PF e da PRF. Se a PEC for aprovada vou criar o Ministério da Segurança Pública, mas vai ter que ter dinheiro para resolver esse negócio. Vocês têm a responsabilidade de aprovar", cobrou Lula.