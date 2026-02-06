Lula lança pacote do Novo PAC Saúde com R$ 815 milhões para transporte de pacientes do SUS

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta sexta-feira (6), em Salvador (BA), de uma cerimônia que marca o lançamento de novas ações do Novo PAC Saúde, com investimentos voltados ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa inclui a compra inédita de 2,1 mil veículos para transporte de pacientes, além de contratos para aquisição de tomógrafos e entrega de equipamentos para ampliar a capacidade de atendimento em unidades básicas e hospitais.

Segundo o anúncio, o governo federal fará a primeira aquisição de veículos destinados ao deslocamento de pacientes do SUS que precisam viajar para realizar tratamentos especializados. O investimento total é de R$ 815 milhões, dentro do Novo PAC Saúde, e integra uma nova frente do programa Agora Tem Especialistas, chamada Caminhos da Saúde. O objetivo é garantir acesso mais rápido a procedimentos e atendimentos especializados, com prioridade para pacientes em tratamento de câncer.

O pacote prevê a compra de 700 micro-ônibus, 700 vans e 700 ambulâncias de suporte básico, voltadas a situações que exigem maior cuidado no transporte. A previsão é que toda a frota seja entregue ainda em 2026, ampliando a logística de atendimento e reduzindo dificuldades de deslocamento, especialmente em regiões mais afastadas dos grandes centros.

Além dos veículos, a agenda em Salvador também inclui a assinatura de contratos para aquisição de 80 novos tomógrafos, com investimento estimado em R$ 170 milhões. Os equipamentos devem reforçar a rede pública e ampliar a oferta de exames de imagem no SUS, acelerando diagnósticos e permitindo que tratamentos comecem mais cedo.

Equipamentos para cirurgias e atenção básica

Outra ação anunciada dentro do programa Agora Tem Especialistas envolve a compra inédita de 150 combos de equipamentos voltados à realização de cirurgias gerais e oftalmológicas. A expectativa é que os equipamentos permitam a realização de pelo menos 210 mil novas cirurgias na rede pública, atendendo hospitais em cerca de 120 municípios.

O pacote também prevê a aquisição de 10 mil combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), incluindo itens como câmara fria para vacinas, balança digital e laser terapêutico, além de outros aparelhos voltados ao atendimento primário e reabilitação. Ao todo, a previsão é de cerca de 180 mil equipamentos distribuídos. O investimento total dessas duas modalidades do Novo PAC Saúde é de R$ 1,8 bilhão.

Bahia recebe maior pacote estadual com R$ 345 milhões

No caso específico da Bahia, a cerimônia marca as primeiras entregas de mais de 1 mil combos de equipamentos para UBS, parte de um pacote considerado o maior já destinado ao estado no setor de saúde. O investimento anunciado para a Bahia soma R$ 345 milhões.

Os municípios baianos também devem receber 107 novas ambulâncias do SAMU, além de 32 Unidades Odontológicas Móveis, 575 kits de telessaúde e a habilitação de 24 novos serviços, reforçando a estrutura de atendimento em diferentes regiões.

Dentro do pacote estadual, estão incluídos 10 combos cirúrgicos para equipar hospitais com tecnologia voltada a cirurgias gerais e oftalmológicas. Os primeiros hospitais citados como beneficiados foram o Hospital das Obras Irmã Dulce e o Hospital Humberto Castro Lima, que já iniciaram a instalação dos equipamentos.

Ainda segundo o planejamento divulgado, 422 municípios baianos receberão outros 1,03 mil combos destinados às unidades básicas, com foco em ampliar a capacidade de atendimento das equipes da Estratégia Saúde da Família e fortalecer a atenção primária.

Na mesma ocasião, será assinada a autorização para obras de três novas policlínicas regionais nos municípios de Ibotirama, Ipirá e Seabra, ampliando a rede de serviços especializados no interior do estado.

Novos serviços e ampliação de alta complexidade

Além dos recursos vinculados ao Novo PAC Saúde, o Ministério da Saúde também habilitará novos serviços em 12 municípios baianos, com investimento total estimado em R$ 28,3 milhões por ano. A medida prevê expansão de atendimentos de alta complexidade, com novos leitos de UTI, serviços de ortopedia, cirurgias e leitos voltados à saúde mental.

Mais cirurgias e redução de filas no SUS

As ações anunciadas se somam às estratégias do programa Agora Tem Especialistas, voltado à ampliação de consultas, exames e cirurgias. De acordo com os dados apresentados, o SUS registrou em 2025 um recorde de 14,7 milhões de cirurgias eletivas, número que representa aumento de 40% em relação a 2022, acompanhado de redução do tempo de espera.

O programa também organizou o que foi descrito como o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS, envolvendo aproximadamente 200 hospitais universitários e filantrópicos. Somente em 2025, foram realizados mais de 127 mil atendimentos aos fins de semana, com ampliação de turnos e reativação de estruturas antes subutilizadas.

Em algumas unidades, como o Grupo Hospitalar Conceição, foi registrada redução média de 30% na espera por cirurgias, segundo os números divulgados.

Rede privada passa a integrar estratégia de ampliação

Outro destaque do programa foi a criação de mecanismos para participação da rede privada no atendimento complementar ao SUS. A previsão é que planos de saúde, hospitais e clínicas particulares ofertem 85 mil cirurgias e exames a mais por ano, com investimento de R$ 200 milhões, sem custo para os pacientes.

As chamadas carretas de saúde também foram mencionadas como parte da estratégia: elas chegaram a 100 municípios, oferecendo diagnóstico de câncer, exames ginecológicos, cirurgias oftalmológicas e tomografias. O texto informa que, em pelo menos 15 cidades, houve eliminação de filas por determinados serviços, com atuação das unidades móveis por períodos de 30 a 60 dias.

Ampliação do tratamento do câncer e radioterapia

No campo da oncologia, o programa também reforçou o tratamento com a aquisição de 22 aceleradores lineares em 2025, equipamento essencial para radioterapia. Segundo os dados divulgados, o Brasil passou a contar com 360 aceleradores lineares, com capacidade estimada de atender 600 novos pacientes por ano por equipamento.

O texto afirma ainda que, com as ações do programa, 26 estados passaram a ter centros de radioterapia.

Novo PAC Saúde prevê R$ 31,5 bilhões para obras e equipamentos

O conjunto de medidas integra o Novo PAC Saúde, que prevê R$ 31,5 bilhões em investimentos destinados a obras, equipamentos e veículos para o SUS. Os recursos devem ser aplicados na ampliação e modernização de estruturas como Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), policlínicas, ambulâncias do SAMU e Unidades Odontológicas Móveis, em todas as regiões do país.