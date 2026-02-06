PF prende pediatra em Angra dos Reis em operação contra abuso sexual infantil

247 - A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (5), a Operação Classificação de Risco em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, para investigar suspeitas de abuso sexual de crianças e adolescentes atribuídas a um médico pediatra que atua tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde em Angra dos Reis e Rio Claro.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o investigado, além de três mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram na residência do suspeito, em uma unidade de pronto atendimento (UPA) da rede pública e também em um hospital particular, todos localizados em Angra dos Reis. Materiais considerados relevantes para a apuração foram recolhidos e serão submetidos à perícia técnica.

As investigações começaram após monitoramentos ativos realizados pela Polícia Federal, com foco na identificação de atividades suspeitas relacionadas ao armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. A partir dessas ações, os agentes conseguiram identificar o suspeito e avançar na apuração.

Segundo a corporação, o aprofundamento do caso indicou ainda a existência de sinais de aliciamento de crianças e adolescentes para fins sexuais, com atuação concentrada principalmente em Angra dos Reis e Paraty, municípios da Costa Verde fluminense.

No decorrer do trabalho investigativo, a PF apontou também a possível ligação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e, em seguida, liberado. A Polícia Federal informou que as apurações continuam para determinar o grau de eventual participação e esclarecer os fatos associados a essa nova linha investigativa.

O médico preso foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça. Conforme a PF, ele poderá responder por armazenamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil, estupro de vulnerável, exploração sexual infantojuvenil e associação criminosa.

A Polícia Federal destacou ainda que as investigações seguem em andamento, com o objetivo de identificar possíveis vítimas e localizar outros envolvidos nas condutas investigadas. A Operação Classificação de Risco faz parte de um conjunto de ações desenvolvidas em Angra dos Reis voltadas ao enfrentamento do abuso sexual infantil e à repressão de crimes cometidos no ambiente digital.