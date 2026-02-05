PF apreende R$ 500 mil na casa do governador do Acre

247 - A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 500 mil durante uma operação realizada nesta quinta-feira (5) na residência do governador do Acre, Gladson Cameli (PP), em Rio Branco. Segundo o SBT News, além da quantia em dinheiro, os agentes também recolheram dispositivos eletrônicos no local. A ação faz parte de uma investigação que apura denúncias relacionadas ao processo de avaliação para obtenção de registro de piloto em uma escola de aviação do estado.

Abordagem tranquila, diz Cameli

Em nota divulgada nas redes sociais, Gladson Cameli afirmou que recebeu os agentes em casa e prestou esclarecimentos. Segundo ele, a abordagem ocorreu de forma tranquila e sem resistência. O governador declarou que forneceu “todas as informações solicitadas” e disse ter agido com transparência durante a operação.

Cameli diz que valor apreendido tem origem privada

Gladson Cameli afirmou que o dinheiro apreendido seria de origem privada e mantido como uma reserva financeira. Ele também disse que a comprovação da procedência dos recursos será apresentada às autoridades.

“Mantenho-me sereno quanto ao ocorrido. Desde já, agradeço as manifestações de apoio da população. Reiterando minha confiança na Justiça, lamento as tentativas de perseguição e, mais uma vez, de estratégia política com o objetivo de me atingir na proximidade das eleições”, afirmou.