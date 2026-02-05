PF cumpre mandado de busca e apreensão contra governador do Acre

247 - A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (5) uma operação de busca e apreensão contra o governador do Acre, Gladson Cameli (PP). A diligência foi cumprida na residência do chefe do Executivo estadual.

Segundo o UOL, a investigação mira um esquema de fraude estruturada em processos de certificação aeronáutica, com indícios de corrupção e suspeita de uso do cargo público para obtenção de vantagem indevida. A operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Mandado foi cumprido na residência do governador

A ação da Polícia Federal teve como foco o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Gladson Cameli. A medida integra uma apuração que busca reunir elementos para esclarecer o funcionamento do suposto esquema investigado. A PF apura possíveis crimes de falsidade documental e corrupção relacionados à obtenção irregular de certificações no setor aeronáutico.

Investigação apura fraude em certificação aeronáutica

A investigação teria identificado indícios de fraude na fase prática da prova exigida para certificação aeronáutica. O objetivo da operação é aprofundar a coleta de provas e esclarecer se houve manipulação do processo de avaliação. O caso envolve suspeitas de irregularidades estruturadas, com possível participação de diferentes agentes ligados ao setor.

PF busca identificar outros envolvidos no esquema

Além do governador, a Polícia Federal pretende identificar outros possíveis envolvidos, incluindo instrutores, escolas de aviação e centros de prova. A investigação busca mapear a extensão do esquema e apurar se houve atuação coordenada para beneficiar candidatos no processo de certificação.