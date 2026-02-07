Edinho defende amplo arco de alianças para reeleger Lula e derrotar o fascismo

247 - O presidente nacional do PT, Edinho Silva, pediu neste sábado (7) que os dirigentes da sigla empenhem esforços na construção de alianças políticas amplas, com objetivo de reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro.

No evento que encerra a celebração dos 46 anos da fundação do PT, em Salvador-BA, Edinho afirmou que o legado do partido, de avanço de políticas públicas, deve servir como a base para o enfrentamento ao fascismo e ao autoritarismo.

Esse legado, segundo Edinho, tem de servir de base para reflexão, diante do desafio posto pela "ascensão do fascismo no mundo e a ascensão do pensamento autoritário no mundo e ascensão do fascismo e do pensamento autoritário no Brasil", disse Edinho ao discursar.

Ele afirmou que o papel do PT no momento é construir um "amplo arco de alianças para que a gente possa fazer a democracia sair vitoriosa nesse país". Edinho também mencionou a necessidade de formar novas alianças que vão além da esfera partidária, alcançando mais amplamente a sociedade.

Isso passa claramente pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro, reforçou Edinho. O presidente Lula participa do evento, bem como o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).