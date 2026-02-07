Lula afirma que acabou a "paz e o amor" e pede preparo do PT diante de "guerra" eleitoral

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva endureceu o tom de seu discurso neste sábado (7), ao declarar que sua versão "paz e amor" acabou, e que diante das eleições que se avizinham, começou o que descreveu como uma "guerra" entre a verdade e a mentira.

Lula reconheceu o caminho a ser percorrido para a construção de um discurso político convincente e que combata as mentiras da extrema direita. Ele discursou no evento que encerra a celebração dos 46 anos da fundação do PT, em Salvador-BA.

"Teremos que construir o discurso político, que não está pronto, porque é uma guerra política. Temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Eles são desaforados e não podemos ficar quietinhos. Não tem mais essa de Lulinha paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra e vamos ter que estar preparados para ela", disse Lula.

Em tom de autocrítica, Lula também pediu à militância que leia o manifesto do PT e disse que o partido não pode padecer, como ocorre com algumas siglas em decadência no campo da direita.

Lula é também presidente de honra do PT. A sigla é presidida por Edinho Silva.