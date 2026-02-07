Lula diz ser favorável ao conselho para Gaza e pressiona por palestinos no comitê de Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que é a favor da proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ter o chamado "Conselho da Paz" liderando o processo de pacificação da Faixa de Gaza, mas questionou a ausência no grupo de países de representantes da Palestina.

"Eu sou favorável ao conselho da Faixa de Gaza e eu disse ao Trump: por que que não tem um palestino?", disse Lula, em entrevista à TV Aratu, transmitida na sexta-feira (6).

"Aquela fotografia que eles mostraram, da reconstrução com aqueles prédios. Aquilo é um resort. Eu quero saber quem vai construir casa par ao povo", disse Lula.

Israel enfrenta um processo por genocídio na Corte Internacional de Justiça em razão de sua guerra contra a Faixa de Gaza.