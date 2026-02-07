Lula compara Bolsonaro a um "cachorro louco preso" que não deve ser solto

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser frontalmente contra a redução das penas e a liberação dos golpistas condenados e presos pela tentativa de reverter o resultado eleitoral de 2022, comparando o ex-presidente Jair Bolsonaro a um "cachorro louco preso".

Segundo o presidente, uma eventual soltura de Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por capitanear a trama golpista, geraria grandes riscos. Nesse contexto, ele defendeu seu veto ao projeto de lei (PL) da dosimetria, que buscava reduzir as penas dos condenados na ação penal da tentativa de golpe.

"Você acha que se você tiver um cachorro louco preso e você soltá-lo ele vai estar mais manso?", indagou Lula, em entrevista à TV Aratu, divulgada na sexta-feira (7) no YouTube.

"Ele vai morder alguém. Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileiro, que foi condenado a 27 anos e três meses tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes", disse Lula, ao ser questionado sobre Bolsonaro.

"Você acaba de condenar e no dia seguinte alguém aprova uma lei para liberar os caras e diminuir as penas? É problema do Congresso Nacional. Eu fiz a minha parte e o Congresso fez a dele, aprovou. Eu sei as condições em que isso foi discutido. Eu fiz o meu papel, eu vetei porque não concordo. Esse cidadão tem que ficar preso, mas um dia pode ter uma anistia para ele, como teve depois de 1964, quinze anos depois", disse Lula.

No dia 8 de janeiro, o presidente Lula vetou integramente o PL da dosimetria, aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. Com o veto, o projeto volta para o Congresso.