Lula articula reaproximação com Câmara em jantar com Hugo Motta e líderes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promove nesta quarta-feira (4) um jantar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e líderes partidários com o objetivo de fortalecer a interlocução entre o Palácio do Planalto e a Casa legislativa. O encontro está marcado para as 19h, na Granja do Torto, residência oficial da Presidência em Brasília, e integra uma estratégia mais ampla do governo para intensificar a articulação política em um momento-chave de definição do calendário institucional e das estratégias eleitorais, informa a CNN Brasil.

A iniciativa marca o início de uma fase de diálogo mais direto com o comando da Câmara, após um período de desgaste na relação entre o Executivo e o Legislativo. Nos últimos meses, especialmente ao longo de 2025, episódios de tensão envolveram temas sensíveis, como o debate sobre o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o projeto de lei da Dosimetria, que expuseram divergências entre o Planalto e a presidência da Casa.

Além de reaproximar os interlocutores, o jantar tem como pano de fundo a tentativa de criar um ambiente mais favorável à tramitação de projetos considerados prioritários pelo governo federal. A expectativa do Planalto é que o gesto político contribua para reduzir resistências, facilitar negociações e abrir espaço para a construção de eventuais alianças regionais, especialmente com vistas às disputas eleitorais previstas para este ano.

As prioridades legislativas do Executivo foram detalhadas em mensagem recente encaminhada ao Congresso Nacional. No documento, o governo destaca como pautas centrais a proposta de extinção da escala de trabalho 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativos. Ao tratar do tema, o presidente foi enfático ao defender mudanças na legislação trabalhista. “Nosso próximo desafio é o fim da escala 6x1 de trabalho, sem redução de salário. O tempo é um dos bens mais preciosos para o ser humano. Não é justo que uma pessoa trabalhe duro toda a semana e tenha apenas um dia para descansar o corpo e a mente e curtir a família”, escreveu Lula.

O chefe do Executivo também solicitou empenho dos parlamentares para acelerar a análise do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O tratado, assinado em 17 de janeiro, ainda depende da aprovação dos Legislativos dos países envolvidos para entrar em vigor, e é visto pelo governo como um dos principais instrumentos para ampliar a inserção econômica do bloco sul-americano no comércio internacional.

O encontro desta quarta-feira, portanto, é interpretado no Planalto como um passo relevante na tentativa de reorganizar a base política no Congresso, reduzir ruídos institucionais e criar condições para avançar em uma agenda legislativa considerada estratégica pelo governo federal.