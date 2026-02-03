TV 247 logo
      Veja quem foram os 29 deputados federais que votaram contra a MP do Gás do Povo

      A iniciativa cria uma espécie de vale, que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada na ANP

      Câmara dos Deputados (Foto: ViniLoures/Câmara)

      247 - Pelo menos 29 deputados federais votaram contra a Medida Provisória (MP) que cria o programa Gás do Povo (MP 1313/2025). Além de triplicar o número de beneficiários para 15 milhões de famílias, a iniciativa cria uma espécie de vale, que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 fixou o orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026.

      Atualmente, o governo paga a metade do valor de um botijão, com um preço médio de R$ 130, a cada dois meses para inscritos no Cadastro Único com renda mensal de meio salário mínimo. Em 2027, o repasse financeiro será substituído pelo vale. Até lá, os benefícios não serão cumulativos. A previsão do ano passado era alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026 e, depois, 17 milhões.

      As bancadas que mais deram voto contrário ao programa foram as de São Paulo (7 votos), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (4). No caso dos partidos, a maior quantidade de votos foi do PL (19 votos contrários), seguido pelo Novo (5).

      1. Bia Kicis (PL-DF)
      2. Eros Biondini (PL-MG)
      3. Junio Amaral (PL-MG)
      4. Nikolas Ferreira (PL-MG)
      5. Marcos Pollon (PL-MS)
      6. Rodolfo Nogueira (PL-MS)
      7. Tião Medeiros (PP-PR)
      8. Carlos Jordy (PL-RJ)
      9. Chris Tonietto (PL-RJ)
      10. Luiz Lima (Novo-RJ)
      11. Bibo Nunes (PL-RS)
      12. Marcel van Hattem (Novo-RS)
      13. Mauricio Marcon (PL-RS)
      14. Sanderson (PL-RS)
      15. Sargento Gonçalves (PL-RN)
      16. Nicoletti (União-RR)
      17. Daniel Freitas (PL-SC)
      18. Geovânia de Sá (PSDB-SC)
      19. Gilson Marques (Novo-SC)
      20. Julia Zanatta (PL-SC)
      21. Ricardo Guidi (PL-SC)
      22. Zé Trovão (PL-SC)
      23. Adriana Ventura (Novo-SP)
      24. Delegado Bilynskyj (PL-SP)
      25. Guilherme Derrite (PP-SP)
      26. Kim Kataguiri (União-SP)
      27. Luiz P. O. Bragança (PL-SP)
      28. Mario Frias (PL-SP)
      29. Ricardo Salles (Novo-SP)

      Houve ainda duas abstenções: Ismael (PSD-SC) e Lincoln Portela (PL-MG).

