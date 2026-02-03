Veja quem foram os 29 deputados federais que votaram contra a MP do Gás do Povo
A iniciativa cria uma espécie de vale, que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada na ANP
247 - Pelo menos 29 deputados federais votaram contra a Medida Provisória (MP) que cria o programa Gás do Povo (MP 1313/2025). Além de triplicar o número de beneficiários para 15 milhões de famílias, a iniciativa cria uma espécie de vale, que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 fixou o orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026.
Atualmente, o governo paga a metade do valor de um botijão, com um preço médio de R$ 130, a cada dois meses para inscritos no Cadastro Único com renda mensal de meio salário mínimo. Em 2027, o repasse financeiro será substituído pelo vale. Até lá, os benefícios não serão cumulativos. A previsão do ano passado era alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026 e, depois, 17 milhões.
As bancadas que mais deram voto contrário ao programa foram as de São Paulo (7 votos), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (4). No caso dos partidos, a maior quantidade de votos foi do PL (19 votos contrários), seguido pelo Novo (5).
- Bia Kicis (PL-DF)
- Eros Biondini (PL-MG)
- Junio Amaral (PL-MG)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Marcos Pollon (PL-MS)
- Rodolfo Nogueira (PL-MS)
- Tião Medeiros (PP-PR)
- Carlos Jordy (PL-RJ)
- Chris Tonietto (PL-RJ)
- Luiz Lima (Novo-RJ)
- Bibo Nunes (PL-RS)
- Marcel van Hattem (Novo-RS)
- Mauricio Marcon (PL-RS)
- Sanderson (PL-RS)
- Sargento Gonçalves (PL-RN)
- Nicoletti (União-RR)
- Daniel Freitas (PL-SC)
- Geovânia de Sá (PSDB-SC)
- Gilson Marques (Novo-SC)
- Julia Zanatta (PL-SC)
- Ricardo Guidi (PL-SC)
- Zé Trovão (PL-SC)
- Adriana Ventura (Novo-SP)
- Delegado Bilynskyj (PL-SP)
- Guilherme Derrite (PP-SP)
- Kim Kataguiri (União-SP)
- Luiz P. O. Bragança (PL-SP)
- Mario Frias (PL-SP)
- Ricardo Salles (Novo-SP)
Houve ainda duas abstenções: Ismael (PSD-SC) e Lincoln Portela (PL-MG).