Veja quem foram os 29 deputados federais que votaram contra a MP do Gás do Povo

247 - Pelo menos 29 deputados federais votaram contra a Medida Provisória (MP) que cria o programa Gás do Povo (MP 1313/2025). Além de triplicar o número de beneficiários para 15 milhões de famílias, a iniciativa cria uma espécie de vale, que vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 fixou o orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026.

Atualmente, o governo paga a metade do valor de um botijão, com um preço médio de R$ 130, a cada dois meses para inscritos no Cadastro Único com renda mensal de meio salário mínimo. Em 2027, o repasse financeiro será substituído pelo vale. Até lá, os benefícios não serão cumulativos. A previsão do ano passado era alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026 e, depois, 17 milhões.

As bancadas que mais deram voto contrário ao programa foram as de São Paulo (7 votos), Santa Catarina (6) e Rio Grande do Sul (4). No caso dos partidos, a maior quantidade de votos foi do PL (19 votos contrários), seguido pelo Novo (5).

Bia Kicis (PL-DF) Eros Biondini (PL-MG) Junio Amaral (PL-MG) Nikolas Ferreira (PL-MG) Marcos Pollon (PL-MS) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Tião Medeiros (PP-PR) Carlos Jordy (PL-RJ) Chris Tonietto (PL-RJ) Luiz Lima (Novo-RJ) Bibo Nunes (PL-RS) Marcel van Hattem (Novo-RS) Mauricio Marcon (PL-RS) Sanderson (PL-RS) Sargento Gonçalves (PL-RN) Nicoletti (União-RR) Daniel Freitas (PL-SC) Geovânia de Sá (PSDB-SC) Gilson Marques (Novo-SC) Julia Zanatta (PL-SC) Ricardo Guidi (PL-SC) Zé Trovão (PL-SC) Adriana Ventura (Novo-SP) Delegado Bilynskyj (PL-SP) Guilherme Derrite (PP-SP) Kim Kataguiri (União-SP) Luiz P. O. Bragança (PL-SP) Mario Frias (PL-SP) Ricardo Salles (Novo-SP)

Houve ainda duas abstenções: Ismael (PSD-SC) e Lincoln Portela (PL-MG).