Lula diz que soltar Bolsonaro desmoralizaria o STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (6) que uma eventual derrubada do veto ao projeto que altera regras de dosimetria de penas seria uma desmoralização do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ele, a medida colocaria em risco a credibilidade da Corte, que julgou e condenou envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Sem citar diretamente Jair Bolsonaro (PL), que seria um dos beneficiados pela proposta, Lula afirmou que não é possível tratar condenações como instrumento político. Para o presidente, rever punições impostas pelo STF comprometeria a seriedade do julgamento conduzido pela Corte.

“Esse cidadão tem que ficar preso. Aí um belo dia, pode ter uma anistia para ele, como teve em 1964, dez ou 15 anos depois. Não dá para você brincar de fazer julgamento. Se você liberta ele, você desmoraliza a seriedade da Suprema Corte que o condenou”, disse Lula em entrevista ao programa “Alô, Juca”, da TV Aratu, de acordo com o Estadão Conteúdo.

“Fiz o meu papel”, diz Lula

O presidente também enfatizou que sua decisão foi vetar o texto aprovado pelo Congresso Nacional, por não concordar com o conteúdo. Lula disse que, se o veto for derrubado, a responsabilidade será exclusivamente dos parlamentares.

“É problema do Congresso Nacional. Eu fiz a minha parte. O Congresso fez a lei, aprovou. Eu sei as condições que foi discutido. Eu fiz o meu papel, vetei porque não concordo. Esse cidadão tem que ficar preso”, afirmou.

Defesa da estabilidade institucional

Ao mencionar o exemplo histórico de 1964, Lula sustentou que qualquer discussão sobre anistia não pode ocorrer imediatamente após uma condenação judicial. Segundo ele, esse tipo de medida só poderia ser cogitado depois de um longo período, e não como forma de reverter decisões recentes. Na avaliação do presidente, derrubar o veto e abrir caminho para a libertação de condenados significaria enfraquecer o papel do STF e comprometer a estabilidade institucional após os ataques golpistas de 8 de janeiro.

Lula diz que responsabilidade será do Congresso

Lula afirmou que cumpriu seu papel ao vetar a proposta e reiterou que cabe ao Congresso decidir se manterá ou não a decisão presidencial. Para ele, porém, a derrubada do veto teria impacto direto sobre o respeito às decisões do Supremo e sobre a legitimidade do julgamento dos envolvidos na tentativa de golpe.