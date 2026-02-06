PF conclui que Bolsonaro tem quadro de saúde estável e pode permanecer preso na Papudinha

247 - Um laudo elaborado por médicos da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro não necessita de cuidados em nível hospitalar e pode continuar cumprindo pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo da Papuda, unidade conhecida como Papudinha. Bolsonaro foi transferido para o local em 15 de janeiro.

O documento foi produzido pelo Instituto Nacional de Criminalística e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por analisar um pedido da defesa que solicita a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente.

De acordo com a perícia, o quadro clínico de Bolsonaro é considerado estável e, no momento da avaliação, não há indicação de urgência médica que justifique encaminhamento imediato ou transferência para um hospital penitenciário. O parecer ressalta, no entanto, que a permanência no local depende da manutenção das condições atuais de acompanhamento médico e assistência à saúde.

O laudo também descreve que Bolsonaro apresenta um quadro classificado como “multimorbidade”, reunindo doenças cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, metabólicas e neurológicas, além de histórico de cirurgias abdominais extensas. Ainda assim, os médicos avaliam que essas condições não configuram incompatibilidade automática com o ambiente prisional.

Entre as comorbidades citadas no documento estão hipertensão arterial, apneia obstrutiva do sono grave, doença aterosclerótica, refluxo gastroesofágico, episódios recorrentes de pneumonia aspirativa, anemia ferropriva, sarcopenia e histórico de procedimentos abdominais complexos. Segundo os peritos, apesar da presença dessas doenças crônicas, elas estariam sob controle clínico.

Os especialistas destacam ainda que o ex-presidente faz uso contínuo de medicamentos, utiliza aparelho de CPAP durante o sono e precisa de monitoramento regular, mas apontam que essas medidas não exigem permanência em hospital. No documento, os médicos registram de forma objetiva: “O quadro clínico geral do periciado é estável, não havendo necessidade de encaminhamento de urgência no momento”.

A Polícia Federal também analisou as condições estruturais do espaço onde Bolsonaro está detido. Conforme a avaliação, a instalação da PM-DF oferece acomodação individual, áreas internas e externas, barras de apoio, botão de emergência e acesso a áreas comuns.

O laudo informa que, caso haja alguma intercorrência médica, o protocolo prevê acionamento imediato do Samu e possível deslocamento para atendimento hospitalar, caso seja necessário.

Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022.