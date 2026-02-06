TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Flávio Bolsonaro exige candidatura do PL em São Paulo e amplia atrito com Tarcísio

      Apesar das investidas, Tarcísio teme trocar o Republicanos pelo PL

      Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro (Foto: Pablo Jacob /Governo do Estado de SP | Jefferson Rudy/Agência Senado)

      247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enfrenta uma série de negociações políticas que podem ampliar o atrito com o bolsonarismo na montagem de sua chapa para a reeleição, incluindo pressão para se filiar ao PL, além de disputas sobre a escolha do vice e das candidaturas ao Senado no estado. A movimentação ocorre em meio a disputas internas na direita paulista e ao avanço de setores mais ideológicos do PL por maior protagonismo na eleição de 2026, segundo o jornal O Globo.

      A ofensiva ganhou força após articulações lideradas pelo senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL), que defende que o PL tenha candidatos próprios aos governos estaduais, o que amplia a cobrança para que Tarcísio migre para a legenda de Jair Bolsonaro. O governador, no entanto, resiste à troca. Segundo a avaliação de aliados, Tarcísio teme que concorrer pelo PL o coloque em uma posição mais radical do que pretende demonstrar ao eleitorado paulista, o que poderia afastar o apoio de partidos do centrão.

      Além da filiação, o PL também tenta ocupar a vaga de vice-governador na chapa paulista. A pressão aumentou depois que o presidente do PSD, Gilberto Kassab — que também é secretário de Governo de São Paulo — anunciou a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. A movimentação provocou reação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que passou a exigir mais espaço no governo estadual e a defender o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), como vice de Tarcísio.

      Apesar disso, a tendência atual é de que o posto permaneça com o PSD, com favoritismo para o atual vice-governador Felício Ramuth. Nos bastidores, aliados de Kassab sustentam que a decisão caberá exclusivamente a Tarcísio e que ainda não há definição fechada.

      O PL argumenta que tem direito à vice por ser a maior bancada da Alesp e por ter desempenhado papel decisivo em pautas que deverão ser apresentadas como vitrine de gestão, como a privatização da Sabesp, aprovada sob a presidência de André do Prado. Já interlocutores do PSD avaliam que o PL já estaria contemplado com espaço político suficiente, incluindo uma vaga na disputa ao Senado, a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro e a vice-prefeitura paulistana, ocupada por Mello Araújo. Nesse cenário, se também obtivesse a vice de Tarcísio, o PSD ficaria esvaziado, apesar de ser considerado um aliado central desde o início do governo paulista.

      A disputa pelo Senado é outro ponto sensível. A primeira vaga estaria encaminhada para Guilherme Derrite (PP), ex-secretário estadual de Segurança Pública. Já a segunda candidatura provoca impasse dentro do campo bolsonarista, com nomes como Eduardo Bolsonaro (PL) e o pastor Marco Feliciano (PL) disputando espaço.

      Tarcísio manifestou a Jair Bolsonaro preferência por um nome de centro para a segunda vaga, com o objetivo de reduzir o risco de dispersão de votos e ampliar a capacidade de enfrentar uma chapa forte ligada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador teme que uma dobradinha totalmente bolsonarista não seja suficiente para assegurar as duas cadeiras em disputa e abra caminho para que a esquerda conquiste espaço no Senado por São Paulo.

      A preocupação cresce diante da possibilidade de Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, ser lançado como um dos candidatos apoiados por Lula. A composição majoritária ainda poderia incluir nomes como Geraldo Alckmin (PSB), Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Márcio França (PSB), ampliando o peso eleitoral do campo governista.

      O cenário se torna ainda mais complexo por causa da situação de Eduardo Bolsonaro, que deixou o país em março do ano passado alegando perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF) e passou a atuar nos Estados Unidos em busca de sanções contra autoridades brasileiras junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eduardo teve o mandato cassado por faltas e defendeu como alternativas o deputado estadual Gil Diniz (PL), conhecido como “Carteiro Reaça”, e o pastor Marco Feliciano.

      A disputa por espaço no Senado também envolve promessas antigas. Em 2022, Marco Feliciano acabou preterido pelo astronauta Marcos Pontes (PL), ex-ministro da Ciência, que teve apoio de Bolsonaro e foi visto como um nome de perfil mais técnico e menos ideológico. Agora, aliados afirmam que Bolsonaro teria prometido uma vaga a Feliciano, reacendendo tensões dentro do grupo.

      Na quarta-feira, Tarcísio afirmou que a definição sobre a segunda vaga será tomada mais adiante, com base em pesquisas eleitorais. “Vamos fazer pesquisa, testar os nomes, para a gente ver quem tem mais aptidão para concorrer a essa segunda vaga do Senado. A gente sabe que vai ser uma eleição dura, disputada, e vamos procurar os melhores nomes para sermos muito competitivos”, declarou o governador.

      Paralelamente às disputas eleitorais, mudanças na Secretaria de Segurança Pública também devem gerar desconforto político. A nomeação de Henguel Pereira para o cargo de secretário-executivo — função de número dois da pasta — tende a aprofundar tensões com aliados de Derrite. A escolha foi oficializada na terça-feira e Henguel chegou com autonomia para promover alterações na Polícia Militar, incluindo a exoneração do coronel Cássio Araújo de Freitas da chefia de gabinete.

      A expectativa é de que novas demissões atinjam quadros próximos de Derrite, o que pode ampliar resistências internas no bolsonarismo. Desde que assumiu a secretaria, o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, conhecido como Nico, também já realizou mudanças na Polícia Civil, consolidando uma reestruturação que promete reverberar no tabuleiro político paulista às vésperas da corrida eleitoral.

      Artigos Relacionados

      Tags