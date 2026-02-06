Bolsonaro diz que Papudinha é melhor que cela da PF

247 - Jair Bolsonaro (PL) relatou a médicos da Polícia Federal que considera a cela onde está detido no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como “Papudinha”, melhor do que a sala reservada onde cumpria pena anteriormente na Superintendência da PF, em Brasília. Segundo o documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro afirmou ter percebido uma “melhora” desde que foi transferido para o novo local, em janeiro deste ano.

A avaliação consta em laudo enviado ao STF nesta sexta-feira (6), no qual peritos da Polícia Federal detalham a situação clínica do ex-presidente e as condições em que ele permanece preso. Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão por envolvimento em uma trama golpista e, até a mudança para a Papudinha, permanecia detido em uma dependência da PF na capital federal.

A transferência foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após reclamações sucessivas feitas por Bolsonaro sobre ruídos no prédio da Superintendência da Polícia Federal. De acordo com o laudo, mesmo com obras em andamento no complexo penitenciário, o ex-presidente afirmou que não se incomoda com o barulho no novo local.

O documento também registra que Bolsonaro classificou a limpeza da cela como “satisfatória”. Além disso, segundo os médicos, ele informou que vem recebendo as medicações nos horários prescritos e que as refeições principais são providenciadas pela família.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, apesar de apresentar um quadro clínico que exige acompanhamento, Bolsonaro tem condições de seguir detido na Papudinha. O laudo ressalta que o ex-presidente é portador de doenças crônicas, mas que, neste momento, elas estão controladas. “Tais comorbidades não ensejam, no momento, necessidade de transferência para cuidados em nível hospitalar”, aponta o documento citado no relatório.

O texto também surge em meio à movimentação de aliados do ex-presidente, que vinham defendendo que ele fosse transferido para o regime de prisão domiciliar.

Caminhadas diárias, leitura e rotina de sono

O laudo enviado ao STF também descreve aspectos da rotina de Bolsonaro no presídio. Segundo os peritos, ele realiza caminhadas diárias de aproximadamente 1 quilômetro e mantém o hábito de leitura todos os dias.

Bolsonaro relatou ainda que costuma dormir por volta das 22h e que desperta às 5h, embora só se levante efetivamente às 8h. Durante as tardes, segundo o documento, ele assiste a programas esportivos na televisão.