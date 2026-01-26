Lula conversa com Trump e pede assento para Palestina no 'Conselho da Paz'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve, na manhã desta segunda-feira (26), uma conversa telefônica de cerca de cinquenta minutos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O diálogo teve como foco a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, além de temas centrais da agenda internacional, com destaque para economia, segurança e política externa.

Durante a conversa, os dois líderes trocaram dados sobre indicadores econômicos recentes de seus países, que, segundo a avaliação apresentada, apontam perspectivas positivas tanto para a economia brasileira quanto para a norte-americana. O presidente dos Estados Unidos destacou que o crescimento econômico das duas nações contribui para a estabilidade e o desenvolvimento da região como um todo.

Lula e Trump também ressaltaram o avanço no relacionamento bilateral nos últimos meses. Esse entendimento resultou, de acordo com o comunicado oficial, na suspensão de parte relevante das tarifas que incidiam sobre produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano, medida considerada estratégica para o comércio entre os dois países.

No campo da segurança, o presidente brasileiro reforçou uma proposta encaminhada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em dezembro, voltada ao fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado. A iniciativa prevê ações conjuntas contra lavagem de dinheiro, tráfico de armas, congelamento de ativos de organizações criminosas e ampliação do intercâmbio de informações sobre transações financeiras. Segundo a nota, a proposta foi bem recebida pelo presidente norte-americano.

A agenda internacional também esteve presente na conversa. Ao comentar o convite feito ao Brasil para integrar o Conselho da Paz proposto pelos Estados Unidos, Lula defendeu que o organismo tenha como foco exclusivo a situação na Faixa de Gaza e inclua a participação da Palestina. Nesse contexto, o presidente brasileiro voltou a enfatizar a necessidade de uma reforma ampla da Organização das Nações Unidas, com a ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança.

Ainda durante o diálogo, os dois presidentes trocaram avaliações sobre o cenário político na Venezuela. Lula ressaltou a importância de preservar a paz e a estabilidade na região, além de atuar em favor do bem-estar da população venezuelana.

Ao final da conversa, ficou acertada a realização de uma visita oficial do presidente Lula a Washington. A viagem deverá ocorrer após compromissos já previstos do chefe de Estado brasileiro à Índia e à Coreia do Sul, em fevereiro, com a data a ser definida nos próximos dias.