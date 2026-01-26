Lula viaja ao Panamá para o Fórum Econômico da América Latina e Caribe

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia na terça-feira (27) sua primeira viagem internacional de 2026 em um cenário diplomático desafiador, marcado pelo fortalecimento da direita na América Latina e pela influência direta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na política internacional. O destino é a Cidade do Panamá, onde Lula participará do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe ao lado de chefes de Estado majoritariamente alinhados à Casa Branca, em um contexto de rearranjos geopolíticos e disputas ideológicas na região, informa Igor Gadelha, do Metrópoles.

Entre os líderes confirmados no evento está o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, que manteve negociações recentes com Donald Trump envolvendo o controle do Canal do Panamá. Também participará o futuro presidente do Chile, José Antonio Kast, representante da direita latino-americana que já se referiu a Lula como “bandido” no passado. A expectativa é de que os dois tenham um primeiro contato direto durante o fórum.

O Itamaraty ainda trabalha para viabilizar uma conversa entre Lula e o novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, empossado em novembro de 2025. Paz rompeu a sequência de governos progressistas no país andino e é visto como mais um nome alinhado ao campo conservador. Além deles, confirmaram presença o presidente do Equador, Daniel Noboa, e o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, ambos identificados com pautas liberais. A principal exceção ao bloco direitista, além de Lula, é a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, de centro-esquerda.

A situação da Venezuela também deve entrar na pauta das conversas no Panamá, ainda que não figure como tema central da viagem. O governo panamenho adota uma postura distinta da brasileira em relação ao país vizinho, mas o Ministério das Relações Exteriores avalia que o diálogo segue aberto. Segundo a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, o assunto tende a ser tratado com cautela. “Mesmo que haja uma pequena discordância no enfoque ou na declaração, continuamos dialogando com profundidade e tranquilidade sobre o tema. É natural que a questão venezuelana faça parte das conversas, mas ela não é central neste momento, até porque a Venezuela vive hoje uma certa estabilidade, sem uma crise aguda”, afirmou.

De acordo com o Itamaraty, a agenda bilateral de Lula com o presidente panamenho inclui discussões sobre perspectivas econômicas regionais, o papel da América Latina e do Caribe no cenário global e a participação do setor privado no desenvolvimento da região. Lula desembarca na Cidade do Panamá no fim da tarde de terça-feira, com participação prevista no fórum no dia seguinte. Na ocasião, o presidente brasileiro também participará de um almoço com os demais chefes de Estado presentes.