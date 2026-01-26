"Basta de ordens!": Delcy Rodríguez acusa interferência dos EUA na Venezuela

247 - A presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, fez duras críticas aos Estados Unidos ao acusar Washington de interferir nos assuntos internos da Venezuela e de tentar impor decisões ao país. As declarações foram dadas durante um evento com trabalhadores da refinaria de Puerto La Cruz, no estado de Anzoátegui, onde ela reafirmou a defesa da soberania nacional diante do que classificou como ingerência estrangeira.No discurso, Rodríguez reagiu diretamente às pressões externas e às sanções impostas pelos EUA, afirmando:

“Chega de ordens de Washington para os políticos venezuelanos! Chega de potências estrangeiras!”.

Segundo ela, as medidas adotadas por Washington representam uma afronta à autodeterminação do país e agravam os desafios econômicos e sociais enfrentados pela população. A informação foi divulgada pela emissora HispanTV, que acompanhou o pronunciamento.Ao abordar a relação bilateral, Rodríguez sustentou que as divergências históricas entre Venezuela e Estados Unidos devem ser tratadas exclusivamente pela via diplomática. Ela defendeu a construção de um “diálogo diplomático bolivariano” como caminho para resolver conflitos, embora tenha feito críticas contundentes à postura norte-americana, classificada por ela como “fascista” e “extremista”.

Rodríguez destacou que a prioridade do governo é a defesa da “pátria” e da integridade territorial.