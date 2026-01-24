Espetáculo de drones em Caracas pede libertação de Nicolás Maduro e Cilia Flores

247 – Um espetáculo de drones realizado na noite de sexta-feira, em Caracas, exibiu mensagens exigindo a libertação do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama e deputada Cilia Flores, em um ato público de apoio organizado na área de Fuerte Tiuna, um dos principais complexos militares da capital venezuelana.

Segundo a teleSUR, o evento ocorreu em meio à mobilização de apoiadores do governo venezuelano, que cobram o retorno de Maduro e Flores após o que a emissora descreve como um sequestro realizado por forças armadas dos Estados Unidos, na sequência de uma invasão militar ocorrida em 3 de janeiro, atribuída pela reportagem à administração de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

Drones projetam mensagens e reforçam campanha por “pronta libertação”

De acordo com a reportagem, a apresentação usou aeronaves não tripuladas para formar frases no céu com referências diretas à “pronta libertação” de Maduro e Flores. A teleSUR afirma que a iniciativa teve caráter de demonstração política e simbólica, com foco em sustentar a campanha pública por sua libertação e retorno ao país.

A matéria também registra que, durante a atividade, estiveram presentes autoridades do alto escalão, incluindo Delcy Rodríguez, descrita como “presidenta encarregada”, além do deputado Nicolás Maduro Guerra, citado como integrante da Assembleia Nacional. A reportagem menciona ainda a presença de filhos de Cilia Flores e de vice-presidentes setoriais do chamado Governo Bolivariano.

Fuerte Tiuna vira palco de mobilização institucional e popular

O local escolhido, Fuerte Tiuna, aparece no texto como ponto central do ato noturno. A teleSUR descreve o evento como parte de um ciclo de ações voltadas a manter o tema no centro do debate público, combinando manifestações de rua, iniciativas institucionais e mobilização popular em diferentes regiões do país.

O artigo sustenta que o objetivo é demonstrar que, apesar da ausência de Maduro e Flores, há continuidade de articulação política e institucional em torno do governo, com participação de autoridades e de setores mobilizados da sociedade.

TeleSUR relata sequestro após invasão de 3 de janeiro e aponta governo dos EUA

Na narrativa apresentada pela teleSUR, Maduro e Flores teriam sido sequestrados por forças armadas dos Estados Unidos após uma invasão militar ocorrida em 3 de janeiro. A reportagem atribui a responsabilidade pela operação à administração de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e trata o episódio como elemento central para explicar a escalada de atos e pronunciamentos em defesa da libertação do casal.

A matéria, no entanto, não detalha como teriam ocorrido as circunstâncias do sequestro nem apresenta, no texto publicado, informações adicionais sobre negociações, prazos ou canais diplomáticos. O foco permanece no registro do ato em Caracas e na amplificação da demanda por libertação.

Cartas e mensagens de solidariedade ganham força em várias regiões

Além do espetáculo de drones, a teleSUR afirma que apoiadores seguem mobilizados em diferentes regiões do país para escrever cartas de apoio e solidariedade a Maduro e Cilia Flores. O texto sugere que essa iniciativa busca combinar pressão política com manifestações de apoio pessoal e simbólico, fortalecendo a imagem de coesão do campo governista.

Ao destacar cartas e ações públicas, a reportagem indica que a campanha pretende manter o tema vivo e produzir sinais de continuidade e resistência, enquanto autoridades e militantes cobram o retorno do presidente e da primeira-dama.

O que o episódio sinaliza no ambiente político venezuelano

O ato com drones, tal como descrito, cumpre dois papéis simultâneos. O primeiro é comunicar uma exigência direta, a libertação de Maduro e Cilia Flores, com forte apelo emocional e simbólico. O segundo é reafirmar a presença de lideranças e estruturas de governo em Caracas, com a participação de Delcy Rodríguez e de figuras políticas citadas como parte do núcleo institucional.

Na prática, o evento se soma a uma sequência de mobilizações que a teleSUR relaciona à conjuntura aberta desde 3 de janeiro, com a emissora apresentando o caso como consequência de uma ação militar estrangeira. O espetáculo, assim, atua como peça de comunicação política para reforçar unidade interna e projetar a mensagem de que a reivindicação por libertação seguirá no centro das mobilizações.