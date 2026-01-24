TV 247 logo
      Presidente da Venezuela diz que 626 prisioneiros políticos foram libertados

      Rodríguez disse que na segunda-feira terá uma ligação com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos

      Protesto pedindo a libertação de presos em frente à reitoria da Universidade de Carabobo em Valência, Venezuela 23 de janeiro de 2026 REUTERS/Juan Carlos Hernandez (Foto: Juan Carlos Hernandez)

      Reuters – A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta sexta-feira que 626 pessoas foram libertadas da prisão até o momento como parte de um processo em andamento, mas não especificou o cronograma dessas solturas.

      O grupo venezuelano de direitos humanos Foro Penal confirmou a libertação de 154 presos políticos na Venezuela desde 8 de janeiro.

      Rodríguez disse que na segunda-feira terá uma ligação com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, para pedir que a ONU verifique as listas dos liberados até o momento no país.

      (Reportagem da equipe da Reuters)

