Presidente da Venezuela diz que 626 prisioneiros políticos foram libertados

Reuters – A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, disse nesta sexta-feira que 626 pessoas foram libertadas da prisão até o momento como parte de um processo em andamento, mas não especificou o cronograma dessas solturas.

O grupo venezuelano de direitos humanos Foro Penal confirmou a libertação de 154 presos políticos na Venezuela desde 8 de janeiro.

Rodríguez disse que na segunda-feira terá uma ligação com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, para pedir que a ONU verifique as listas dos liberados até o momento no país.

(Reportagem da equipe da Reuters)