Díaz-Canel conversa com Delcy Rodríguez e reafirma solidariedade histórica com Venezuela

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, divulgou em suas redes sociais que manteve na quinta-feira (22), uma conversa telefônica com a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reiterando a tradicional solidariedade da ilha caribenha ao país sul-americano e às suas instituições democráticas, informa reportagem da Prensa Latina. A publicação explica ainda que o chefe de Estado cubano reafirmou a posição de Cuba diante dos eventos na Venezuela em 3 de janeiro, em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos.

Díaz-Canel reafirmou o “apoio e solidariedade à Pátria de Bolívar e Chávez, ao seu povo e ao governo bolivariano”, frisando o compromisso contínuo de Cuba com a cooperação e os laços históricos que unem as duas nações.

O presidente cubano assinalou a determinação de aprofundar o relacionamento bilateral e manter a cooperação estratégica com a Venezuela.