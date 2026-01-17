Cuba afirma unidade em homenagem aos mártires mortos em combate na Venezuela

247 - Em Havana, autoridades cubanas prestaram uma homenagem póstuma aos 32 combatentes que tombaram em combate na Venezuela, durante o ataque militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro.

Em evento realizado na sexta-feira (16) na Tribuna Antiimperialista José Martí, o presidente Miguel Díaz-Canel destacou a “unidade do povo cubano” frente às pressões externas e renovou o compromisso internacionalista da ilha.

No centro do discurso, Díaz-Canel apelou à resistência e à solidariedade, proclamando “Ao império que nos ameaça, dizemos: Cuba, somos milhões!”, frase que sintetizou o tom antiimperialista do evento e a resistência popular convocada pelo governo. O presidente reforçou que os combatentes caídos eram uma expressão do compromisso cubano com a soberania de povos aliados e com a defesa de seus princípios.

Familiares, autoridades e populares se reuniram no espaço simbólico da Tribuna Antiimperialista José Martí acompanhando o ato, que integrou uma série de cerimônias realizadas em todo o país para lembrar os combatentes tombados e reafirmar a cooperação histórica entre Cuba e Venezuela.

O presidente Díaz-Canel vinculou a memória dos mortos à luta histórica de Cuba contra as ameaças externas, evocando legados revolucionários e ressaltando a necessidade de manter a unidade entre o povo e suas instituições diante de desafios geopolíticos.

Leia a íntegra.

Honra e glória aos nossos heróis caídos!

Membros da família;

Companheiros de armas e amigos dos nossos combatentes;

Meus compatriotas:

Em 3 de janeiro de 2026, na hora mais escura da madrugada, enquanto seu nobre povo dormia, a Venezuela foi atacada traiçoeiramente por ordem do presidente dos EUA, Donald Trump.

Mais uma vez, agora em sua terra natal, a previsão de Bolívar de que "os Estados Unidos parecem destinados pela providência a atormentar a América com misérias em nome da liberdade" foi confirmada, assim como a advertência de Ernesto Che Guevara de que "No imperialismo não se pode confiar, nem um pouquinho assim, nada".

Os bombardeios e os sequestros foram a resposta dos Estados Unidos às declarações do presidente venezuelano, que horas antes havia se mostrado disposto a conversar sobre qualquer assunto.

Aquela foi uma manhã difícil para Cuba, pois foram recebidas as primeiras notícias do ataque traiçoeiro contra vários estados do país irmão, onde centenas de colaboradores cubanos atuam em missões.

Passaram-se horas amargas entre a indignação e o desamparo, após a notícia do sequestro do presidente Nicolás Maduro Moros e de sua esposa, Cilia Flores.

Aqueles de nós que têm os bravos agentes de segurança pessoal como parte de nossa família e conhecem sua disposição espartana para defender as vidas sob sua custódia, sabíamos, antes mesmo da confirmação, que eles se comportariam como titãs até em sua última batalha.

“Só por cima do meu cadáver é que eles poderão prender ou assassinar o Presidente”, declarou mais de uma vez o Primeiro Coronel Humberto Alfonso Roca, chefe do pequeno grupo de cubanos que naquela manhã protegeram o casal presidencial ao custo das próprias vidas

Eles, juntamente com os combatentes das Forças Armadas Revolucionárias que também tombaram sob o bombardeio dos atacantes, personificam em seus admiráveis ​​registros de serviço todas as qualidades que distinguem os heróis, os heróis cubanos!

Dessa forma, transcenderam as fronteiras nacionais para se tornarem paradigmas da história das lutas por uma América unida, um sonho ainda não realizado por Bolívar e Martí.

Os sagrados restos mortais de nossos 32 compatriotas retornaram ontem para casa, como eternos soldados da integração que devemos a nós mesmos. Eles são a única medida possível da coragem e do caráter dos cubanos, leais a uma irmandade forjada desde os tempos de Bolívar, exaltada por Martí e já lendária pela estreita relação entre Fidel e Chávez, líderes da integração regional, que em poucos anos levaram alfabetização, restauraram a visão e levaram serviços médicos e educacionais a milhões de venezuelanos e outros habitantes da nossa América Latina e Caribe.

Os promotores do ataque e sequestro do presidente Maduro e de sua esposa, recorrendo aos métodos mais abomináveis ​​do fascismo, teceram uma densa nuvem de mentiras e difamações contra os líderes bolivarianos antes de se lançarem covardemente sobre a Venezuela.

Desconsiderando abertamente os limites do Direito Internacional, que até então garantia um mínimo de coexistência civilizada entre as nações, o atual governo dos EUA abriu as portas para uma era de barbárie, pilhagem e neofascismo, independentemente de tudo o que isso possa significar em termos de mais guerras, destruição e mortes.

A notícia do ataque nos abalou profundamente. Há mais de 25 anos, Cuba e Venezuela compartilham ideais e esforços em prol de um mundo melhor, comprometidos com a busca da justiça plena por meio do socialismo, mas cada país com seus próprios métodos e realidades distintas.

Somente aqueles que desconhecem o valor da amizade, da solidariedade e da cooperação forjadas entre os povos podem confundir a relação entre cubanos e venezuelanos com uma mera transação comercial ou uma troca vulgar de produtos e serviços.

Acima de tudo, cubanos e venezuelanos são irmãos!

Doar nosso próprio sangue e até mesmo nossas vidas por uma nação irmã pode surpreender alguns, mas não os cubanos.

Autoridades estadunidenses reconheceram com espanto, mas também com admiração incontida, a bravura desse pequeno grupo de homens que, em notável desvantagem numérica e de poder de fogo, ofereceram feroz resistência aos sequestradores, chegando a ferir vários de seus homens e, até onde sabemos hoje, inutilizando parcialmente um de seus meios de transporte.

Por mais que insistam em glorificar seus soldados camuflados com capacetes, coletes à prova de balas e óculos de visão noturna, superprotegidos por aviões, helicópteros e enxames de drones, em meio a apagões intencionais, o ataque dos terroristas da Delta não foi o passeio no parque que eles venderam ao mundo.

Um dia saberemos toda a verdade, mas nem mesmo Trump conseguiu negar que vários atacantes ficaram feridos.

Nossos bravos combatentes, armados com armas convencionais e sem nada além de sua moral e lealdade à missão que cumpriam, lutaram até a morte e derrotaram seus adversários!

Nenhum deles era um super-homem; eram soldados honrados, formados na escola ética de Fidel e Raúl, no patriotismo, no anti-imperialismo e na unidade; herdeiros dos ideais de Antonio Maceo, que imortalizou Baraguá com sua recusa corajosa em negociar uma paz sem liberdade, e de Juan Almeida, que gritou sob uma chuva de balas, no meio de um remoto canavial: “Aqui ninguém se rende!!”

O atual imperador da Casa Branca e seu infame Secretário de Estado não pararam de nos ameaçar. "Não acho que seja possível exercer muita pressão adicional", disse Trump, em um reconhecimento tácito dos níveis extremos a que o bloqueio imposto a Cuba por mais de seis décadas se intensificou.

“Entrar e destruir o lugar” é o que, segundo a visão imperialista deles, resta para nos subjugar. Essa frase grotesca, que provocou profunda indignação no povo cubano, só pode ser interpretada como uma incitação a um massacre impiedoso por um país que jamais fomentou o ódio contra outro.

O patriotismo cubano foi expresso muito cedo por Martí em Abdala: “Amor, mãe, pela pátria/ Não é o amor ridículo pela terra, / Nem pela grama que nossos pés pisam;/ É o ódio invencível por aqueles que a oprimem, / É o ressentimento eterno contra aqueles que a atacam”.

O povo cubano não é anti-imperialista por natureza. O imperialismo nos tornou anti-imperialistas. Mas não apenas Cuba, o mundo inteiro se tornará cada vez mais anti-imperialista como resultado deste ataque a todas as normas internacionais, desta afronta à inteligência e à dignidade humana, deste ato de arrogância criminosa pelo qual um Estado soberano é atacado por um império que despreza o resto do mundo.

Todas as vitórias do povo cubano estão ligadas à força de sua unidade. Sempre que as forças patrióticas se dividiram, perdemos. Sempre que se uniram, triunfamos. Os inimigos da nação sabem disso muito bem, e é por isso que tentam quebrar essa unidade.

Suas ameaças atuais nos lembram as feitas por quase todas as administrações estadunidenses controladas pelos chamados Falcões, defensores da guerra. Será que os Falcões de hoje sabem que a estratégia revolucionária de defesa conhecida como Guerra Popular nasceu em resposta às piores ameaças de outros Falcões? Será que sabem o quanto seus antecessores belicistas investiram na "era pós-Castro", depois de fracassarem em todas as tentativas de destruir uma liderança indestrutível?

Nos últimos dias, jovens têm compartilhado nas redes sociais a anedota sobre a barracuda, relatada por Fidel Castro. Ele conta como, nadando debaixo d'água, viu uma barracuda vindo em sua direção e sua primeira reação foi recuar; mas rapidamente reconsiderou e mergulhou em direção ao peixe agressivo, que desapareceu de vista. É assim que se deve agir contra o império, que é barracuda, piranha, tubarão e verme. Mas insisto e reitero um fato: foram jovens cubanos que fizeram esse vídeo viralizar nas redes sociais.

Eis-nos aqui, não apenas um, mas milhões de continuadores da obra de Fidel, Raúl e sua geração heroica. Teriam que sequestrar milhões ou nos apagar do mapa, e mesmo assim, o fantasma deste pequeno arquipélago, que tiveram de pulverizar porque não conseguiram subjugá-lo, os assombraria para sempre.

Não, senhores imperialistas, não temos medo nenhum de vocês! E não gostamos de ser ameaçados, como disse Fidel! Vocês não nos intimidarão!

Assim como os juncos entrelaçados no centro do escudo, a unidade é a arma mais poderosa da nossa Revolução.

Caros compatriotas:

Vários camaradas que estavam na linha de frente já voltaram para casa, seus corpos crivados de estilhaços como medalhas de bravura. Um deles, o tenente-coronel Jorge Márquez, foi quem atingiu um helicóptero e sabe-se lá quantos tripulantes. Ele fez isso disparando sua metralhadora antiaérea, apesar de estar ferido e sangrando profusamente da perna.

Coragem é a palavra que todos usam para descrever o confronto com os agressores. E mencionam o Primeiro Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, que liderou a tentativa de resgate do primeiro caído, até ser atingido por um drone inimigo: “Fui ferido. Viva Cuba! ” foram suas últimas palavras.

Quando parece que o mundo está enterrando até mesmo sua última utopia, que o dinheiro e a tecnologia estão acima de todos os sonhos humanos, que a humanidade está exausta, nesse exato momento, 32 bravos cubanos oferecem suas vidas e se tornam maiores que a própria vida, em uma batalha feroz até a última bala! Até o último suspiro! Não há inimigos capazes de intimidar tamanho heroísmo!

A juventude promissora da maioria dos que tombaram em combate traz à mente os versos de Martí aos oito estudantes de medicina assassinados pela metrópole espanhola em 1871: “Amados cadáveres, vós que um dia/ Fostes os sonhos da minha pátria”. Tudo o que sabemos sobre suas histórias pessoais, sobre o amor e a bravura que marcaram seus atos, sobre o compromisso, a dedicação e o altruísmo com que foram à batalha, torna a dor ainda mais pungente; uma dor que não diminui, mas antes exalta ainda mais o patriotismo e a generosidade dos cubanos. Hoje, a insuperável definição de Martí de que “Pátria é humanidade” tem 32 novos rostos, 32 novas histórias.

Eles não apenas defenderam a soberania da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cilia Flores; defenderam a dignidade humana, a paz e a honra de Cuba e da nossa América. Foram a espada e o escudo dos nossos povos contra o avanço do fascismo. E serão para sempre um símbolo, uma prova de que nenhum povo é insignificante quando sua dignidade é tão inabalável!

Obrigado pela coragem e pelo exemplo, companheiros!

Hoje, abraçamos seus entes queridos: mães, pais, esposas, filhos, netos, irmãos, avós, seus camaradas de armas e seus amigos. "A dor não é compartilhada", disse o Comandante-em-Chefe na cerimônia em memória dos mártires de Barbados. "A dor se multiplica. (...) E quando um povo corajoso e vigoroso chora, a injustiça estremece!" Silvio cantou então: "Que a injustiça estremeça quando o valente povo de Fidel chorar."

Cuba não ameaça nem desafia! Cuba é uma terra de paz! Foi aqui em Havana, e por iniciativa de Cuba, que há doze anos, durante a Segunda Cúpula da CELAC, a América Latina e o Caribe foram proclamados Zona de Paz, uma conquista brutalmente interrompida pelo ataque fascista na Venezuela.

Este compromisso com a paz em nada diminui nossa prontidão para lutar em defesa da soberania e da integridade territorial. Caso sejamos atacados, lutaremos com a mesma ferocidade que nos foi legada por gerações de bravos combatentes cubanos, desde as guerras de independência no século XIX, passando pela Sierra Maestra, a resistência clandestina e a África no século XX, até Caracas neste século XXI. Não há possibilidade de rendição ou capitulação, nem de qualquer tipo de acordo baseado em coerção ou intimidação.

Cuba não precisa fazer concessões políticas, e isso jamais estará em discussão nas negociações para alcançar um entendimento entre Cuba e os Estados Unidos. É importante que eles entendam o seguinte: sempre estaremos abertos ao diálogo e à melhoria das relações entre nossos dois países, mas em termos de igualdade e com base no respeito mútuo. Tem sido assim por mais de seis décadas. A história não será diferente agora!

Ao império que nos ameaça, dizemos: Cuba são milhões! Somos um povo pronto para lutar, se atacado, com a mesma unidade e ferocidade dos 32 cubanos que tombaram em 3 de janeiro.

Meus compatriotas:

Marchemos juntos! E diante da memória de seu exemplo heroico, juremos:

Pátria ou Morte!

VENCEREMOS !