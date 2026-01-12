Governo venezuelano reafirma laços históricos com Cuba e destaca princípios de cooperação internacional

247 - O Governo da República Bolivariana da Venezuela ratificou sua postura histórica nas relações com a República de Cuba, ressaltando os vínculos de fraternidade, solidariedade e cooperação que orientam a parceria entre os dois países. A declaração foi divulgada em comunicado assinado pelo Ministro das Relações Exteriores, Yván Gil, reafirmando a importância dos princípios do direito internacional na relação bilateral.

O documento enfatiza que “a relação entre a República Bolivariana da Venezuela com o Caribe e a República de Cuba tem sido historicamente baseada na fraternidade, solidariedade, cooperação e complementaridade”, informa a Telesur. A nota afirma ainda que as relações entre os dois países se apoiam no respeito aos princípios fundamentais das relações internacionais, como a não intervenção e a autodeterminação dos povos.

No comunicado, o governo venezuelano também reafirma que as relações internacionais devem ser regidas pelos princípios do direito internacional, da não intervenção, da igualdade soberana dos Estados e da autodeterminação dos povos, destacando que “o diálogo político e diplomático é a única maneira de resolver pacificamente controvérsias de qualquer natureza”.

Segundo o texto oficial, os laços entre Venezuela e Cuba se consolidaram ao longo dos anos por meio de projetos conjuntos em setores como energia, saúde, educação e esportes, considerados mutuamente benéficos. A nota ressalta ainda a cooperação de Havana em momentos difíceis para a Venezuela, e a posição firme de Cuba em condenar medidas o cerco econômico, político e militar promovido pelos Estados Unidos, incluindo o ataque ocorrido em 3 de janeiro que resultou na morte de 32 combatentes cubanos e venezuelanos envolvidos em ações de cooperação e segurança.

A declaração também destaca o papel da Venezuela, junto à ALBA-TCP, na cooperação com Cuba após os estragos causados pelo furacão Melissa em outubro de 2025, reforçando a solidariedade bilateral em situações de emergência e reconstrução.

A nota oficial venezuelana deixa claro que, para Caracas, o respeito ao direito internacional e à soberania nacional são pilares inegociáveis nas relações internacionais, especialmente diante de tensões regionais e desafios diplomáticos contemporâneos.