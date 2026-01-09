Trump diz que não há mais como pressionar Cuba além de "explodir o lugar"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira (8) que Washington já exerce o mais alto nível possível de pressão contra Cuba, ao comentar a política externa norte-americana em relação à ilha caribenha. Segundo ele, não haveria mais medidas significativas a serem adotadas além das que já estão em vigor.

Trump declarou que os Estados Unidos “não têm muito mais o que fazer” para ampliar a pressão sobre Cuba, segundo a agência Sputnik . A declaração foi feita durante entrevista concedida ao programa do radialista Hugh Hewitt, nos Estados Unidos.

Durante a conversa, Trump usou linguagem enfática para descrever a estratégia adotada por seu governo. “Não acho que você possa ter muito mais pressão”, afirmou o presidente, antes de acrescentar: “Estamos ‘explodindo o inferno fora do lugar’ mais do que em qualquer outro”.

O presidente norte-americano também voltou a relacionar a situação cubana à crise venezuelana, mencionando a dependência energética da ilha. Segundo Trump, Cuba “conseguiu petróleo” e “dinheiro da Venezuela”, país que, de acordo com ele, sustentou a economia cubana por um longo período.

Ainda na entrevista, Trump avaliou que o governo cubano atravessa um momento de extrema fragilidade. Para ilustrar sua análise, afirmou acreditar que a administração “ficou pendurada por um fio”, expressão usada para indicar a instabilidade política e econômica do país diante das sanções impostas pelos Estados Unidos.