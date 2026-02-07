Lula afirma que vai ao encontro de Trump nos EUA para um diálogo 'sério, olho no olho e sem guerra'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu seriedade nas conversações que manterá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington, D.C., em março.

Lula assegurou, em entrevista à TV Aratu, divulgada na sexta-feira (6) que a diplomacia brasileira não busca "empurrar" o país para qualquer campo geopolítico. Ao falar sobre a futura reunião com Trump na Casa Branca, Lula afirmou que Brasil e EUA são as duas maiores democracia do Ocidente.

"É importante tratar as coisas com muita seriedade. Eu disse ao presidente Trump, está na hora de nós sentarmos, apertarmos a mão, olharmos um no olho do outro e decidir a nossa relação. Está na hora. Então, eu quero ir", disse Lula, em referência a sua visita oficial à Casa Branca, programada para o começo de março, conforme detalhou.

"O Brasil não tem arma que ele tem, mas eu não quero guerra", disse Lula, antes de declarar que seu governo está disposto a firmar um acordo, não detalhado, com os EUA.