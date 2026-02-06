"Foi amor à primeira vista", diz Lula sobre relação com Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta sexta-feira (6), ao discursar em Salvador-BA, que a relação que mantém com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em ótimo estado

"Quando o presidente Trump taxou esse país e muita gente ficou com medo e agora o mundo iria acabar. Eu disse, vamos ter calma, primeiro porque um brasileiro não tem que ter medo de alguém que fala grosso, sobretudo aqui na Bahia, que vocês são responsáveis pela independência do Brasil, porque lá gritou, mas aqui quem lutou foram vocês. Então, um povo que tem isso não tem que ter medo, e agora eu sou amigo do Trump. Agora estamos aí, toda hora ele fala que foi uma química. E foi amor à primeira vista", disse Lula ao discursar na entrega de ambulâncias e equipamentos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) Saúde.

Em seu discurso, Lula também destacou os feitos econômicos de seu governo, exaltou o momento de positividade no ambiente político do Congresso Nacional e alertou contra a repetição de tragédias, como as ocorridas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente também aproveitou para fazer um apelo aos dirigentes políticos, pedindo a aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e defendendo a criação do Ministério da Segurança Pública.