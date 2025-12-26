Capitão Bolsonaro e a carta da capitania hereditária

Jair Bolsonaro decidiu recorrer à caligrafia como instrumento de poder. Uma carta escrita à mão — aparentemente anacrônica como um pergaminho em plena era digital — para confirmar a indicação do filho Flávio Bolsonaro à Presidência da República, lida pelo próprio herdeiro minutos antes da cirurgia do patriarca. A cena, com direito a hospital, drama e aura messiânica, mistura teatro religioso, novela familiar e cálculo político frio.

Nada ali é improviso. A carta não foi escrita para convencer eleitores indecisos. Foi escrita para organizar o campo bolsonarista, disciplinar aliados e, sobretudo, reafirmar quem manda no espólio político do clã.

A carta: quando a política vira testamento - O simbolismo é direto. Jair, inelegível e politicamente emparedado, escreve como quem redige um testamento. Não governa, mas designa. Não disputa, mas unge. A carta não traz programa, não articula alianças, não resolve contradições. Cumpre outra função: sinalizar que, mesmo fora do jogo formal, o comando permanece em casa.

A leitura pública, às vésperas de uma cirurgia, não é detalhe: transforma o gesto político em rito de passagem. O pai sofre, o filho herda. O bolsonarismo entrega-se a uma cena de sucessão quase monárquica — com direito a comoção e silêncio reverente.

Família antes do movimento - Ao sacramentar Flávio, Jair resolveu uma disputa interna e abriu outra. Michele Bolsonaro, que vinha sendo tratada como possível alternativa eleitoral, especialmente pelo apoio consolidado entre evangélicos, foi empurrada para a periferia do projeto. O recado foi claro: popularidade própria não compensa risco político. Melhor um filho previsível do que uma aliada com autonomia.

O bolsonarismo reafirmou sua lógica interna: família, sim — desde que de sangue. Ao sacramentar o sobrenome antes do movimento, limita conscientemente sua capacidade de ampliar alianças.

O enterro simbólico de Tarcísio - Antes da carta, parte relevante da Faria Lima, do Centrão e da direita institucional apostava em Tarcísio de Freitas como candidato viável, competitivo e menos rejeitado. A indicação de Flávio não apenas esvazia essa construção como deixa claro que o projeto Bolsonaro não admite sucessores sem sobrenome.

Tarcísio segue útil como aliado, cabo eleitoral e fiador de “responsabilidade fiscal”. Mas está politicamente contido. Crescer demais virou risco. O bolsonarismo não tolera herdeiros que não sejam biológicos.

A eleição como instrumento - Aqui está o ponto central que a carta revela sem dizer: a candidatura de Flávio não é apenas — talvez nem principalmente — sobre ganhar a Presidência. Ela serve para algo mais pragmático e potencialmente mais perigoso: organizar o voto bolsonarista para a conquista de bancadas majoritárias na Câmara e no Senado.

Com uma candidatura presidencial própria, o clã mantém o controle da narrativa, mobiliza a militância e puxa votos para deputados e senadores leais. O objetivo estratégico é cristalino: criar condições políticas para aprovar uma anistia ampla a Jair Bolsonaro. E, se o Supremo Tribunal Federal considerar essa anistia inconstitucional, abrir-se-ia outro flanco: pedidos de impeachment de ministros, agora embalados por uma maioria parlamentar ideologicamente coesa.

Não é delírio. É cálculo.

Perder para não deixar ninguém ganhar - Mesmo que Flávio seja derrotado no Planalto — cenário hoje mais provável —, o plano ainda funcionaria em outra dimensão. A candidatura presidencial impede o surgimento de lideranças competitivas à direita e à extrema direita fora do clã. Bloqueia outsiders, desestimula projetos autônomos e mantém o bolsonarismo fechado em torno do sobrenome.

Perder a eleição, nesse caso, não significa perder poder. Significa impedir que outros o conquistem.

Perder agora para disputar depois - Mesmo derrotado em 2026, Flávio Bolsonaro não sai dessa disputa menor do que entrou. Ao contrário: a candidatura presidencial funciona como um processo de cacifação política com horizonte mais longo. Em 2030, Lula não estará no tabuleiro eleitoral, e o campo progressista terá de enfrentar uma sucessão aberta. É para esse cenário que Flávio já começa a se posicionar.

A exposição nacional, a consolidação como “herdeiro oficial” e a manutenção do controle do bolsonarismo organizado criam um ativo político que transcende o resultado imediato. Flávio pode perder agora, mas sai reconhecido como o nome inevitável do campo — o que lhe permite atravessar o próximo ciclo eleitoral como favorito interno, com musculatura partidária, base parlamentar e narrativa de “perseguição” reciclável.

Nesse sentido, a insistência na candidatura não é teimosia nem improviso. É investimento. Um investimento em tempo político, na ausência futura de Lula e na expectativa de desgaste natural do atual governo. A eleição de 2026, para o clã, é menos sobre chegar ao Planalto e mais sobre não sair do jogo.

Pesquisas: crescimento com teto baixo - Os números confirmam o dilema. Flávio cresce desde o anúncio e deve ganhar novo impulso simbólico após a carta, mas esbarra em rejeição elevada fora da base bolsonarista. O nome Bolsonaro ainda mobiliza afetos intensos — a favor e contra —, mas tem dificuldade estrutural de conquistar eleitores moderados.

O crescimento é suficiente para garantir palanque nacional e votos proporcionais. Insuficiente, até aqui, para ameaçar seriamente a liderança de Lula.

Lula e a vantagem do mundo real - Lula, como incumbente, mantém vantagem estrutural: máquina pública, alianças amplas e liderança nas pesquisas. Qualquer candidato da direita que chegue ao segundo turno tende a catalisar votos anti-Lula, mas isso ainda não se mostrou suficiente para virar maioria.

O paradoxo é evidente: o bolsonarismo aposta numa candidatura presidencial frágil para fortalecer um projeto de poder mais duradouro no Congresso.

Conclusão: a carta como mapa do autoritarismo possível - A carta manuscrita de Jair Bolsonaro não é nostalgia nem impulso emocional. É um documento estratégico. Ela aponta para um bolsonarismo que aceita, se necessário, perder a Presidência agora para preservar o controle familiar do projeto, blindar juridicamente o patriarca, tensionar as instituições a partir do Congresso e preparar o terreno para a próxima disputa.

Flávio pode não vencer em 2026. Mas, se o plano funcionar, chegará a 2030 como herdeiro incontestável de um campo político organizado, com bancadas fortes, narrativa consolidada e a ausência de Lula como variável decisiva. No bolsonarismo, o curto prazo serve ao longo prazo. E a carta, mais do que um gesto simbólico, é um roteiro para a permanência no poder. Às vezes, perder uma eleição é apenas parte do caminho para tentar ganhar a seguinte.

PS – Artigo atualizado no dia 25/12/2025, às 15h50, para incorporar observação feita por José Orlando Schaffer sobre o projeto bolsonarista para 2030.

*Benedito Tadeu César é cientista político e professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialista em partidos políticos e análise eleitoral, democracia, poder e soberania, integra a Coordenação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito e é diretor da RED.

Leia a íntegra da carta abaixo.

“Carta aos Brasileiros

Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e minha família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil.

“Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

“Entrego o que há de mais importante na vida de um pai: o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim.

“Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei muito antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro.

“Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. “Brasília, 25 de dezembro de 2025.

Jair Messias Bolsonaro”