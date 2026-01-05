Captura ou sequestro?

"Sequestrar" tem o sentido geral de privar alguém de sua liberdade, controlar ou dominar. Apesar da expressão “sequestro internacional” ser usada para justificar a apreensão de bens e direitos, o sentido geral é de subtração, remoção e retirada de liberdades. É o que aconteceu com Nicolas Maduro em um show inaudito de violência contra a soberania de um país.

”Capturar” tem muito mais o sentido de aprisionar ou prender alguém. No âmbito jurídico internacional, a expressão “captura internacional” é normalmente associada à cooperação internacional e ao combate a crimes transnacionais.

O uso equivalente das expressões por parte de supostos especialistas em Venezuela é pura má-fé, como se não estivesse em jogo a própria liberdade.