Clima: O capitalismo descobriu como lucrar com o fim do mundo

A crise climática já não é apenas uma emergência ambiental. Tornou-se também um dos maiores negócios do século 21. Enquanto florestas queimam, cidades inundam e ondas de calor transformam regiões inteiras em zonas de exaustão humana, uma parte das elites econômicas encontrou maneiras extraordinariamente eficientes de prosperar em meio ao colapso. O desastre climático deixou de ser apenas ameaça: virou ativo financeiro. O capitalismo contemporâneo revela assim sua capacidade mais perturbadora: lucrar não apenas com a produção da riqueza, mas também com a própria destruição do planeta.

Há cerca de 20 anos visitei a região de Tromso, no extremo norte da Noruega, uma das cidades mais setentrionais do mundo. Situada acima do Círculo Polar Ártico, Tromso era um pequeno paraíso de construções coloridas sobre uma superfície imaculadamente branca devido à neve que, lá, cai até mesmo no verão. Agora, como me escreveu há pouco um amigo norueguês, lá acontece um fenômeno climático preocupante: o aumento da frequência de tempestades elétricas com abundância de raios que, antes, eram extremamente raros naquela região do mundo. A principal explicação está ligada ao aquecimento acelerado do Ártico.

O Ártico está aquecendo cerca de quatro vezes mais rápido que a média global. Esse fenômeno é conhecido como “amplificação ártica”. À medida que o oceano perde gelo marinho, mais água escura fica exposta ao Sol, absorvendo calor em vez de refletir luz. O resultado é um círculo vicioso de aquecimento.

E o que isso tem a ver com raios? Tempestades elétricas dependem basicamente de três ingredientes: calor, umidade, instabilidade atmosférica. Historicamente, o extremo norte era frio demais para produzir convecção intensa - aquelas correntes verticais de ar quente que formam nuvens gigantescas de tempestade. Agora isso está mudando. Com oceanos mais quentes no Mar da Noruega e no Mar de Barents, o ar polar passou a carregar mais umidade. Verões mais quentes criam maior contraste térmico e maior instabilidade atmosférica. Resultado: nuvens convectivas conseguem se desenvolver em latitudes antes consideradas improváveis para tempestades elétricas. Em outras palavras: o Ártico está começando a adquirir comportamentos meteorológicos de regiões mais ao sul.

E, pasmem: grandes corporações já estão oferecendo à venda projetos de grandes empreendimentos – tipo hotéis e resorts de verão à beira mar – como se fosse certo e sem riscos que o Ártico será brevemente um novo Caribe das altas latitudes!

Na verdade, a crise climática no Ártico é uma tragédia ambiental não apenas no norte da Noruega mas em toda a região, mas também se transformou em uma extraordinária oportunidade econômica para determinados setores do capitalismo global. O paradoxo é evidente: quanto mais o gelo derrete, mais alguns grupos econômicos enxergam novas fontes de lucro.

1. Uma dessas fontes de ganho são as novas rotas marítimas. O recuo acelerado do gelo está abrindo passagens antes inacessíveis, como a Rota do Mar do Norte. Essas rotas reduzem significativamente a distância entre a Ásia e a Europa, diminuindo custos de transporte, tempo de viagem e consumo de combustível. Empresas de navegação, portos e operadores logísticos veem no degelo uma oportunidade para ampliar seus negócios e conquistar vantagens competitivas.

2. Petróleo, gás e minerais representam outra gama de oportunidades de negócios lucrativos. Sob a calota de gelo do Ártico existem enormes reservas de petróleo, gás natural, terras raras, cobre, níquel e outros minerais estratégicos. Com o derretimento do gelo, áreas antes inacessíveis tornam-se exploráveis. Grandes empresas de energia e mineração investem bilhões para acessar recursos que, ironicamente, contribuem para a própria crise climática. Trata-se de um ciclo perverso: o aquecimento abre novas fronteiras de exploração que, por sua vez, alimentam mais aquecimento.

3. Mercados financeiros também lucram com a especulação. Fundos de investimento apostam em empresas de mineração, energia, infraestrutura portuária e transporte polar. A crise climática deixa de ser apenas um problema ambiental e passa a ser tratada como uma oportunidade de valorização de ativos.

4. Há uma proliferação de empresas de turismo extremo ligada ao aumento das temperaturas no Ártico. O turismo na região cresce rapidamente. Cruzeiros de luxo oferecem experiências exclusivas para observar geleiras, ursos polares e paisagens consideradas "ameaçadas de desaparecer". Surge uma economia baseada na contemplação da própria destruição ambiental: paga-se para ver aquilo que está prestes a deixar de existir.

5. Uma das fontes mais lucrativas conecta-se ao campo da Infraestrutura e adaptação. O derretimento do permafrost destrói estradas, portos, oleodutos e cidades inteiras. Reconstruir essa infraestrutura movimenta enormes contratos para construtoras, empresas de engenharia e fornecedores de tecnologia. Em vez de combater as causas da crise, muitos setores passam a lucrar com sua gestão e adaptação.

6. A militarização do Ártico progride a casa dia. A disputa por recursos e rotas marítimas estimula investimentos militares por países como Rússia, Estados Unidos, Canadá e Noruega. A indústria de defesa se beneficia da crescente competição geopolítica pela região, transformando o degelo em uma questão estratégica e econômica.

O caso do Ártico revela uma característica fundamental do capitalismo contemporâneo: ele não lucra apenas com a produção de riqueza, mas também com a gestão das crises. O desastre ambiental não interrompe necessariamente os mecanismos de acumulação; muitas vezes, cria novos mercados, novas fronteiras de exploração e novas oportunidades de investimento.

O resultado é uma contradição inquietante. O mesmo processo que ameaça ecossistemas únicos, comunidades indígenas e a estabilidade climática global produz ganhos econômicos para setores capazes de transformar a degradação ambiental em ativo financeiro. No Ártico, o gelo que desaparece não revela apenas o oceano. Revela também a lógica de um sistema que frequentemente converte limites ecológicos em oportunidades de negócio.

Nada de estranho nesse comportamento. Durante décadas, grandes corporações enriqueceram explorando petróleo, carvão, mineração predatória e desmatamento. Agora, muitas delas lucram novamente com os efeitos da devastação que ajudaram a acelerar. Crises energéticas elevam o preço dos combustíveis fósseis. Guerras e instabilidade climática produzem volatilidade global. E volatilidade, no sistema financeiro, significa oportunidade.

Enquanto populações inteiras enfrentam secas históricas ou enchentes devastadoras, empresas de energia anunciam lucros recordes e distribuem dividendos bilionários a acionistas. O colapso tornou-se rentável.

Ao mesmo tempo, surgiu uma nova fronteira de acumulação: o chamado “capitalismo verde”. Uma gigantesca economia baseada em vender soluções para os problemas produzidos pelo próprio modelo econômico. Mercados de carbono, fundos ESG, agricultura “sustentável”, cidades inteligentes, geoengenharia, inteligência artificial ambiental, transição energética, créditos de compensação, mineração para baterias elétricas. Tudo isso movimenta trilhões de dólares.

Parte dessas iniciativas é legítima e necessária. O problema é que muitas funcionam apenas como adaptação cosmética do mesmo sistema que gerou a crise. Troca-se a embalagem sem alterar a lógica profunda da máquina. Para a sua ótica, a natureza deixa de ser ecossistema e passa a ser ativo financeiro. A floresta vira commodity; o carbono vira derivativo; o planeta vira portfólio.

Existe ainda um outro mercado em expansão: a economia do medo climático. À medida que a insegurança cresce, cresce também a indústria da sobrevivência privada. Condomínios resilientes, água premium, energia autônoma, seguros climáticos, bunkers de luxo, sistemas particulares de proteção, alimentos exclusivos, cidades privadas de alta segurança.

Os mais ricos parecem cada vez menos interessados em salvar o mundo inteiro. Preferem garantir pequenos territórios protegidos onde possam atravessar o caos com conforto.

É a lógica do bote salva-vidas VIP. No centro desse processo está a financeirização da catástrofe. O mercado financeiro aprendeu a especular até mesmo com incêndios, secas e enchentes. Hoje existem títulos climáticos, derivativos ambientais, apostas sobre escassez hídrica e fundos especializados em lucrar com a transição ecológica. Cada desastre ambiental cria novos mercados. O sofrimento coletivo converte-se em oportunidade de investimento.

E há ainda o aspecto geopolítico da questão. Os países ricos foram os maiores responsáveis históricos pelas emissões de carbono, mas os efeitos mais violentos recaem sobre populações pobres do Sul Global. Ao mesmo tempo, corporações internacionais compram terras, florestas, água e minerais estratégicos em países periféricos para alimentar a nova economia “verde”.

O colonialismo não desapareceu. Apenas mudou de linguagem. Agora ele chega vestido de sustentabilidade.

Talvez o mecanismo mais sofisticado seja o controle da narrativa. Grande parte das elites econômicas insiste em vender a ideia de que o próprio capitalismo será capaz de resolver a crise que criou. Surgem slogans sedutores: “crescimento verde”, “economia sustentável”, “neutralidade de carbono”, “consumo consciente”.

A mensagem implícita é tranquilizadora: não seria necessário mudar profundamente o modelo civilizacional; bastaria aperfeiçoá-lo tecnologicamente.

Mas talvez essa seja justamente a grande ilusão contemporânea. Porque um sistema baseado em crescimento infinito, hiperconsumo permanente e concentração extrema de riqueza inevitavelmente transforma qualquer crise em oportunidade de mercado - inclusive a crise climática.

O capitalismo mostra uma capacidade quase biológica de adaptação. Ele lucra produzindo. Lucra destruindo. E depois lucra reconstruindo. A tragédia converte-se em ciclo econômico.

O mais inquietante é perceber que talvez já não estejamos diante apenas de um colapso ambiental. Estamos diante de algo ainda mais profundo: a capacidade do sistema de absorver o próprio colapso como combustível para continuar funcionando.

O planeta aquece, o nível dos oceanos sobem, as cidades sufocam, tempestades elétricas espantam os moradores do Ártico. E alguém, em algum lugar, continua ficando mais rico com isso.