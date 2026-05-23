Fake news: o colapso da confiança

Em 20 de maio de 2026, há poucos dias, o presidente Lula assinou decretos para regular plataformas digitais, focando no combate a fake news, discurso de ódio e no aumento da transparência, com fiscalização prevista por uma agência. Esses decretos estabelecem novas regras de responsabilidade para plataformas digitais (Big Techs), focando na moderação de conteúdo, combate à desinformação e proteção de dados. São providências mais que necessárias e oportunas para aumentar a segurança digital, coibir conteúdos ilegais e criar mecanismos de transparência.

Existe algo se dissolvendo diante dos nossos olhos - e talvez seja isso o mais grave e perigoso da era digital: não estamos apenas perdendo a capacidade de distinguir verdade de mentira. Estamos perdendo a confiança básica que sustenta qualquer civilização.

Quando tudo pode ser manipulado, quando tudo pode ser fake news - e muitas vezes é - nada mais parece real. O resultado, cada vez mais evidente é o colapso da confiança humana provocado pela industrialização da mentira. Não se trata mais do velho boato de esquina ou da manipulação grosseira da propaganda política. A inteligência artificial inaugurou uma nova etapa da desinformação: rápida, barata, emocionalmente sofisticada e praticamente infinita.

Vídeos falsos. Vozes clonadas. Imagens fabricadas. Discursos inteiros produzidos em segundos. A mentira deixou de ser artesanal. Virou produção em escala industrial.

E isso muda tudo. Porque a consequência mais devastadora das fake news não é apenas enganar pessoas. É destruir a própria ideia de realidade compartilhada. Quando ninguém acredita em nada, a sociedade entra em estado de paranoia permanente. Cada grupo passa a viver dentro de sua bolha emocional, consumindo versões personalizadas do mundo. A verdade deixa de ser um ponto de encontro coletivo e vira apenas uma preferência ideológica.

A democracia não sobrevive muito tempo nesse ambiente.

É nesse contexto que surge a nova regulamentação assinada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para ampliar a responsabilidade das plataformas digitais diante da disseminação de conteúdos criminosos e manipulações online. As medidas endurecem obrigações das big techs, exigem canais de denúncia, remoção mais rápida de conteúdos ilegais e mecanismos preventivos contra crimes digitais.

Imediatamente surgem os dois extremos previsíveis: De um lado, os que tratam qualquer tentativa de regulação como “censura soviética”. De outro, os que acreditam ingenuamente que uma canetada estatal resolverá a degradação informacional do planeta. Nenhum dos dois entendeu o tamanho do problema.

A discussão real não é “liberdade versus censura”. Isso é simplificação infantil para redes sociais histéricas. A verdadeira questão é: como proteger a esfera pública numa época em que algoritmos lucram diretamente com indignação, polarização e mentira?

Porque as plataformas descobriram algo brutal: o ódio engaja mais do que a serenidade. O medo viraliza mais do que a reflexão. A mentira emocional circula mais rápido do que a verdade racional.

E a inteligência artificial turbinou e alimentou esse mecanismo. Hoje já não é preciso um gabinete milionário de propaganda, como os tristemente famosos “gabinetes do ódio” da gestão passada. Um adolescente com acesso a ferramentas generativas consegue fabricar um escândalo político falso em minutos. Uma organização criminosa consegue simular vozes, manipular eleições, destruir reputações ou provocar pânico social usando IA acessível em qualquer notebook ou celular.

O problema deixou de ser apenas tecnológico. Tornou-se civilizacional.

Ao mesmo tempo, existe um risco real quando governos passam a arbitrar o que é verdade, desinformação ou discurso aceitável. A história mostra que todo poder tende a expandir seus limites. O combate às fake News, embora necessário, pode facilmente escorregar para vigilância excessiva, perseguição ideológica ou censura seletiva.

É por isso que o debate precisa ser adulto. Sem fanatismo libertário infantil. Sem autoritarismo paternalista disfarçado de proteção democrática.

Regular plataformas não é necessariamente censurar. Exigir responsabilidade algorítmica não significa abolir liberdade de expressão. Mas entregar ao Estado o monopólio da verdade também seria um desastre monumental.

O desafio do século 21 talvez seja exatamente este: como preservar liberdade num ambiente onde a própria realidade está sendo corroída.

Porque uma sociedade não colapsa apenas quando falta comida, energia ou dinheiro. Ela também colapsa quando desaparece a confiança mínima entre as pessoas.

E talvez estejamos entrando justamente nessa fase: a era em que ninguém mais sabe se aquilo que vê, ouve ou sente pertence ao mundo real - ou a uma máquina treinada para manipular emoções.

Quando a verdade morre, sobra apenas o ruído. E civilizações não sobrevivem muito tempo dentro do ruído.