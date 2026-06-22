Colômbia: Trump e seu governo em peso parabenizam aliado da extrema-direita

Por Marcia Carmo, enviada especial do Brasil 247 a Bogotá – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou Abelardo de la Espriella pelo resultado da eleição presidencial deste domingo na Colômbia. A apuração mostrou vantagem apertada, de menos de 1%, para De la Espriella frente ao candidato da esquerda Iván Cepeda, do Pacto Histórico.

Abelardo de la Espriella, que prefere ser chamado de ‘o Tigre’, contou, na noite de domingo, após o fechamento das urnas, que tinha conversado com Trump. “Acabei de falar com o presidente Trump e ele manifestou seu apoio (a ele) e o reconhecimento da nossa vitória”, disse De la Espriella em suas redes sociais.

Trump pediu votos para De la Espriella e disse que o advogado milionário de 47 anos, opositor ferrenho do presidente Gustavo Petro, tem seu apoio “irrestrito”. Petro criticou a interferência de Trump no processo eleitoral, rejeitou o resultado divulgado na noite de domingo e esperava o escrutínio de juízes sobre a contagem dos votos.

O primeiro a demonstrar satisfação com os números da apuração do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) foi o secretário de Estado, Marco Rubio, que está de olho nos movimentos políticos na América Latina. “Conversei com o presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, para parabenizá-lo por sua vitória eleitoral. A administração Trump vai trabalhar de perto com a administração entrante para avançar na cooperação em segurança regional, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer nossos laços econômicos”, escreveu Rubio em suas redes sociais.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que apoia, explicitamente, o governo Milei, da Argentina, também conversou com De la Espriella e disse: “Os melhores dias para a Colômbia estão por vir”.

O senador e filósofo Iván Cepeda, que disputou a eleição com De la Espriella, convocou uma entrevista coletiva para a manhã desta segunda-feira para falar sobre a eleição de domingo na qual, segundo o CNE, ficou em segundo lugar por pouco mais de 200 mil votos. Cepeda questionou o resultado em um número de mesas de votação, mas sem respostas até o início desta segunda-feira.