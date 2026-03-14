Cuba sobreviverá: um diário

Publicado originalmente no Globetrotter

Para Paki Wieland (1944-2026), que lutou contra a crueldade do imperialismo estadunidense durante toda a sua vida adulta.

Na manhã da minha partida do Aeroporto José Martí, batizado em homenagem ao pai da nação, abracei a todos: a mulher que fez meu check-in, o homem que carimbou meu passaporte, os funcionários de terra. No dia anterior, eu já havia abraçado todos os meus amigos com força, as lágrimas lutando para escorrer pelo meu rosto. Sentia como se, através desses abraços, eu quisesse transmitir de alguma forma meu receio sobre o que poderia acontecer com Cuba, os cubanos, a Revolução Cubana – tudo isso – por causa da loucura de Donald Trump.

Em que mundo vivemos? É como se bilhões de pessoas tivessem se tornado meros espectadores das atrocidades impostas pelos Estados Unidos e por Israel: o genocídio do povo palestino, o sequestro do presidente venezuelano, a agressão injustificada ao Irã e, claro, a tentativa de sufocar Cuba. A brutalidade decadente do governo americano, exacerbada pela imprudência de Trump, é imprevisível e perigosa. Ninguém consegue prever com exatidão o que virá a seguir. Trump parece estar preso no Irã, onde não previu a sabedoria política dos iranianos ao recusarem um cessar-fogo agora, apenas para que os EUA e Israel se rearmassem e destruíssem suas cidades com ainda mais ferocidade em uma semana. Trump parece incapaz de pôr fim à guerra na Ucrânia ou ao genocídio contra os palestinos. O aliado de Trump, Israel, mais uma vez expandiu sua guerra para o Líbano e, assim, ameaça agitar as ruas do mundo árabe, onde já há inquietação com seus governos totalmente submissos. Será que ele atacará Cuba em seguida, pensando que será uma vitória rápida?

É difícil para mim descrever o impacto do cruel embargo de petróleo de Trump a Cuba. Não houve nenhum carregamento de petróleo refinado para Cuba desde o início de dezembro de 2025. Isso significa que todos os aspectos da vida moderna foram completamente interrompidos. As ruas de Havana estão silenciosas porque simplesmente não há combustível suficiente para que carros e ônibus transportem as pessoas. Escolas e hospitais — os templos da Cuba revolucionária — lutam para manter os serviços básicos. Os agricultores lutam para levar alimentos às cidades, e os medicamentos são caros, quando disponíveis. Imagine ser um paciente que precisa de uma neurocirurgia, com médicos simplesmente relutantes em arriscar inserir uma sonda em seu cérebro em meio a oscilações de energia e apagões frequentes. Este foi o exemplo mais gritante dos perigos do bloqueio de petróleo de Trump que presenciei durante minha estadia em Havana. Enquanto caminhava pelo Malecón, vi algumas carroças puxadas por cavalos passarem. É quase como se o ianque quisesse punir a Revolução Cubana e mergulhar dez milhões de cidadãos cubanos na Idade do Ferro.

Vim a Cuba como parte de uma delegação de solidariedade da Assembleia Internacional dos Povos, uma plataforma que reúne centenas de organizações do mundo todo em busca de restabelecer o internacionalismo entre movimentos. Nossa delegação era liderada por João Pedro Stedile (direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil) e incluía Fred M'membe (presidente do Partido Socialista da Zâmbia e candidato da oposição à presidência este ano), Brian Becker (um dos líderes do Partido pelo Socialismo e Libertação dos Estados Unidos), Manolo De Los Santos (diretor do Fórum dos Povos), Giuliano Granato (um dos líderes do Potere al Popolo, da Itália), além de Manuel Bertoldi e Laura Capote (coordenadores dos Movimentos ALBA). Visitamos diversos locais, como a Escola Latino-Americana de Medicina, o Instituto de Neurologia, o Centro Martin Luther King e a Casa de las Américas. Nos reunimos com o Comitê Central do Partido Comunista de Cuba e com o Presidente de Cuba, além de inúmeros cidadãos cubanos comuns. Fomos ao cemitério principal de Havana para prestar homenagem aos trinta e dois cubanos que perderam a vida defendendo a soberania venezuelana e caminhamos pela cidade de Havana para conhecer pessoas que estavam seguindo com suas vidas cotidianas.

Durante uma dessas conversas, um amigo me perguntou o que eu achava de Cuba, um lugar que visitei inúmeras vezes nos últimos trinta anos. Respondi que achava a situação difícil, mas que o povo parecia irrefreável. Meu amigo foi categórico: a sensação predominante no país era de que os cubanos lutariam até o fim para defender seu direito a um futuro e sua recusa em retornar a 1958, o ano anterior à Revolução.

Durante os primeiros anos da Revolução, Fidel Castro deixou claro que a urgência era resolver as necessidades e os problemas imediatos do povo. Isso significava que a Revolução Cubana priorizava o fim da fome e da pobreza, do analfabetismo e das doenças, além de prover moradia e espaços culturais. Ver a deterioração da vida por causa do severo embargo de quase setenta anos e do novo bloqueio do petróleo é de partir o coração. A prioridade continua sendo garantir que todo cubano possa viver com dignidade. Essa foi também a mensagem do presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, um homem de grande humildade: "Resistiremos", disse ele, "mas não permitiremos que a Revolução desperdice suas conquistas e sua ênfase no bem-estar do nosso povo."

Sentar-me numa cadeira de balanço ao lado do meu amigo Abel Prieto, ex-Ministro da Cultura, na Casa de las Américas, foi revigorante. Como sempre, Abel, meu companheiro marxista-lennonista (!), me fez rir alto e, ao mesmo tempo, sentir tristeza. Seus comentários variaram de uma avaliação de Trump (sendo "loucura" a palavra mais usada) à sua percepção da vitalidade da realidade cubana (as multidões impressionantes que permaneceram sob chuva torrencial para prestar homenagem aos restos mortais dos cubanos mortos pelas forças americanas na Venezuela em 3 de janeiro). Senti-me confortado pelo seu equilíbrio entre humor e clareza, pela sensibilidade literária de Abel no controle da situação em constante mudança.

Aceitei a visão de Abel de que talvez os Estados Unidos, em sua forma atual, sejam um erro gigantesco – a arrogância de Trump um reflexo de algo inerente ao idealismo extremo que os Estados Unidos e suas administrações conhecem melhor do que ninguém. Eles acreditam saber melhor o que deve ser feito com os palestinos, os venezuelanos, os iranianos e os cubanos. Em nome da “democracia”, os direitos democráticos e os direitos existenciais dos povos dessas nações mais sombrias são completamente absorvidos pelo presidente dos EUA – detentor do poder preponderante. É uma visão feia, mas real, uma realidade que arranca pessoas sensíveis ao redor do mundo de seu próprio desejo de moldar uma realidade menos horrenda. Um terço das pessoas mortas no Irã pelos Estados Unidos e Israel são crianças, e as crianças da Palestina, cujos nomes honramos, jamais chegarão à idade adulta.

No meu último dia, vi um grupo de crianças cubanas brincando em um parque, vestidas com seus uniformes escolares e seus lenços revolucionários no pescoço. Elas riam e conversavam animadamente. Eu as observei do outro lado da rua, brincando de um jogo supervisionado por duas professoras sorridentes, com alguns cones no chão – um jogo que exigia que elas ziguezagueassem entre eles. Essas crianças deviam ter uns cinco ou seis anos, meninos e meninas que brincavam em um casulo de muita felicidade. Enviei-lhes um abraço virtual. Fiquem bem, crianças. Sempre. Abracem Cuba por mim todos os dias.