De onde menos se espera, daí é que não sai nada

Chegando ao final do Festival de besteiras que assola o país, versão 2021, eis que o noticiário é inundado por declarações de pessoas que se mostram “arrependidas” com decisões que tomaram e que, apesar dos incessantes e recorrentes avisos, seguiram em frente. E seguiram em frente, pois queriam, pois lhes era bastante conveniente tomar parte no banquete ao qual, como prática histórica da casa grande, nenhum pobre tomaria assento.

E assim sendo, a elite do atraso convenceu boa parte da população a não olhar para cima e seguir, com seus antolhos, mirando somente aquilo que queria que fosse visto, evitando que se distraísse ou saísse do caminho que lhe fora pré-determinado. Agora, como se demonstrasse surpresa, há gente dizendo que não se podia imaginar que o estorvo que finge comandar o país seria o que é. Nada além de falácia! Este tipo de argumento não se sustenta, uma vez que o sujeito em questão jamais escondeu o que era, o que defendia e quais seus objetivos na política. Era conveniente, no entanto, para o bem dos senhores e senhoras que mandam e desmandam no Brasil, que fosse posto em prática o grande acordo nacional. Os resultados estão aí. E as digitais daqueles que nada imaginavam (pobres inocentes!), dos isentões e dos fascistas em geral estão por toda parte.

Por sua vez, aquele senhor da família “spatula querquedula”, sempre que abre o bico cria novas provas contra si (logo ele, que não gosta de provas!). E não é que numa das suas mais recentes patacoadas o sujeito assumiu que instrumentalizou o judiciário e parte do Ministério Público, para perseguir o Partido dos Trabalhadores (quem imaginaria isso?)! E o que vai acontecer com ele, com os filhos de Januário e com aquele senhor que leu 250 mil páginas do processo do Lula em seis dias, ou seja, duas mil páginas por hora? A resposta, meu amigo, não está soprando no vento, pois seria muito subjetivo afirmar tal coisa. A resposta é objetiva por demais: não acontecerá absolutamente nada! Contudo, aos que roubam um chocolatezinho, um chiclete que seja; a mão pesada da justiça brasileira age sem dó nem piedade, e ignora até o princípio da insignificância, afinal “a lei é para todos”. E a cara de quem condena alguém por isso nem enrubesce. Se duvidar dorme o sono dos anjos.

Enquanto você lê este artigo, prezade leitore do Brasil 247, a situação da Bahia continua das mais graves e, continuando a chover, em breve outros estados estarão, infelizmente, em situação semelhante. Mas quem imaginaria que enquanto o estado de calamidade avança, o excelentíssimo senhor presidente estaria pescando, torcendo para não ter que voltar antes do fim das suas tão sonhadas férias? Uma ou outra pessoa ainda se choca com a inação do Governo Federal frente à tamanha tragédia, imenso caos, como se o modus operandi não fosse o mesmo que levou mais de 600 mil pessoas à morte por Covid-19, quando já havia vacina disponível, e promete fazer o mesmo com as crianças brasileiras.

“Não sabem” elas que, como diz uma das máximas do Barão de Itararé: “De onde menos se espera, daí é que não sai nada”. Para surpresa de zero pessoas, não é que o mandatário brasileiro recusou a ajuda humanitária que a Argentina ofereceu à Bahia! E assim, seguimos, reféns do absurdo, por entre as ruínas daquilo que já foi uma promissora nação. Que o novo ano chegue e passe rápido, pois há muito a ser reconstruído. Evoé, 2022!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.