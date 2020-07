Defensores da Frente Ampla vão à sede do PCO e ameaçam militante em SP (vídeo)

Por conta de matéria publicada no Diário Causa Operária (DCO), que denuncia o movimento de “abaixar a bandeira” e vestir verde-amarelo, defensores da Frente Ampla foram à sede do PCO em São Paulo edit

Por conta de matéria publicada no Diário Causa Operária (DCO), que denuncia o movimento de “abaixar a bandeira” e vestir verde-amarelo, defensores da Frente Ampla foram à sede do PCO em São Paulo para ameaçar militantes que lá se encontravam. Dánilo Pássaro e mais seis ameaçaram o militante do PCO e apresentador da Causa Operária TV, Henrique Áreas, segundo denúncia publicada na página do partido.

O artigo é de Renato Farac, membro do comitê central do PCO, e foi publicado nesta terça-feira, 30, no portal Brasil 247.

Em áudio divulgado nas redes sociais, Danilo Pássaro disse que, em ato realizado na Avenida Paulista no último domingo, apareceu “o velhinho do PCO disposto a unificar com a gente. A gente deixou bem claro que se quisesse unificar tinha que abaixar a bandeira. E agora vai ser esse ritmo mesmo. Se quiser pode até replicar o áudio aí… vai ser poucas ideias com esses caras”.

Ele ainda ressaltou que “obviamente, a gente não ia arrastar na Avenida Paulista por conta de mídia e da própria polícia também”. “Se trombarem na nossa reunião, já sabem”. “Estão pensando que nós estamos blefando”, reforçou.

Danilo Pássaro em frente à sede do PCO (Photo: Reprodução)

O DCO publicou uma denúncia em seu portal:

Na noite desta terça-feira (30), sete capangas do político psolista Guilherme Boulos atacaram o Centro Cultural Benjamin Perét (CCBP), no bairro da Saúde, em São Paulo, e começaram a ameaçar o companheiro Henrique Áreas de Araújo, da Executiva Nacional do Partido da Causa Operária (PCO).

Os capangas de Boulos são liderados por Danilo Pássaro, quem vem ameaçando o PCO caso o Partido leve suas bandeiras vermelhas nos atos pelo Fora Bolsonaro. Essa política é bem articulada com a estratégia de Guilherme Boulos de esvaziar os atos a fim de tomá-los para si e para a frente ampla, com a utilização das cores dos coxinhas, o verde e o amarelo.

Não é a primeira vez que Pássaro faz ameaças ao PCO. Antes do ato do último domingo, na Avenida Paulista, Henrique Áreas já havia recebido mensagens com insinuações de que poderia haver “confusão” caso os militantes do Partido fossem com suas bandeiras ao ato. Mas, desta vez, o ataque é físico.

Todos os companheiros do PCO, militantes e amigos, estão convocados a irem imediatamente no CCBP, localizado na Rua Serranos, 90, próximo à estação Saúde do Metrô. Porque o PCO não abaixa bandeira para os fascistas, para a PM, e muito menos para coxinhas que se passam de esquerdistas jogando ketchup por cima.

