Depois do desmonte, o maior investimento na história do SUS

O governo do presidente Lula consolidou a retomada do compromisso com a saúde da população e realizou o maior investimento da história do SUS: R$ 234,5 bilhões em 2025, quase R$ 6 bilhões a mais do que obriga o piso Constitucional. Em parceria com estados, municípios e entidades filantrópicas, nosso Sistema Único de Saúde, ressuscitado por este governo, atingiu números recordes de cirurgias eletivas, de equipes da atenção primária em saúde, de transplantes, de ampliação da cobertura vacinal das 16 vacinas infantis e o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde do maior país do mundo a ter alcançado a eliminação da transmissão do HIV de gestantes para os bebês. Não se trata apenas de um número expressivo no orçamento. Trata-se de uma decisão política clara: o SUS do lado do povo brasileiro.

O Brasil ainda vive a reconstrução e o fortalecimento do SUS. Após um histórico de subfinanciamento crônico, agravado por medidas de austeridade fiscal, desmontes e instabilidade institucional, o país voltou a colocar a vida e a saúde da população no centro das prioridades nacionais, da atenção primária à alta complexidade, com mais capacidade de resposta e proximidade com as necessidades reais da população, especialmente nas regiões historicamente mais vulneráveis.

Ao registrar o maior crescimento orçamentário na história da saúde, o Governo do Brasil criou as condições para a retomada da sua capacidade de planejamento, coordenação e indução de políticas públicas no âmbito do SUS. Entre 2022 e 2026, o orçamento federal destinado às Ações e Serviços Públicos de Saúde passou de R$ 139,8 bilhões para R$ 247,5 bilhões, um crescimento acumulado de 77%.

Diálogo, planejamento e metas ambiciosas para transformar a saúde

O SUS é um dos maiores patrimônios sociais do Brasil. É ele que garante vacinação, atendimento de urgência, tratamento de doenças crônicas, transplantes, vigilância em saúde e cuidado integral dos brasileiros e brasileiras. Seu fortalecimento não é gasto, é investimento em desenvolvimento, produtividade, dignidade e futuro.

O avanço é resultado do diálogo permanente com o Congresso Nacional, articulação com a área econômica do governo e compromisso com o pacto federativo. Um exemplo concreto é o Programa Agora Tem Especialistas que atua diretamente para enfrentar gargalos históricos da média e alta complexidade, ampliar o acesso a atendimentos especializados e reduzir o tempo de espera, especialmente em regiões de difícil acesso. Mais investimentos e inovação vão levar o que existe de mais especializado do SUS para quem mais precisa.

Criado em maio de 2025, o Programa já alcançou o marco histórico de mais de 14,7 milhões de cirurgias eletivas impulsionadas pela nova tabela SUS Agora Tem Especialistas que supera, definitivamente, a antiga. Ele também garantirá que centenas de hospitais privados abram suas portas para pacientes que aguardam há muito tempo cirurgias ou exames especializados na rede pública de saúde de seus estados e municípios, sem comprometer o orçamento do Ministério da Saúde.

Outra inovação são os serviços móveis e a expansão da telessaúde levando procedimentos que ainda demoram muito para chegar na ponta. É assim com as carretas de consultas, exames e cirurgias de saúde da mulher e das que ofertam tomografia, ultrassom e cirurgias oftalmológicas. Elas chegarão a 150 unidades espalhadas por todo o país. O telessaúde atingiu seis milhões de atendimentos e será expandido reforçado por sete mil pontos de atendimentos disseminados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com os kits de telesaúde que estão sendo distribuídos pelo Ministério da Saúde.

Temos os maiores programas de transplantes e vacinação em sistemas públicos universais de saúde do mundo e vamos consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer.

Com a inauguração do centro de tratamento ao câncer em Roraima e compra de aceleradores lineares, pela primeira vez na história, todos os estados brasileiros terão tratamento de radioterapia.

Em parceria com o hospital AC Camargo, referência no tratamento de câncer no país, garantimos o maior investimento com a incorporação do mais moderno tratamento de câncer de mama, o que mais mata mulheres. Essa cooperação também criou o Super Centro Brasil de Diagnóstico para o Câncer e vai reduzir o tempo para a realização de exame e resultado de biópsias.

A Saúde Integral da Mulher é nossa prioridade absoluta. Será promovida uma caravana permanente para garantir que as mulheres, que são a maioria da população brasileira, usuárias e profissionais do SUS, tenham atenção com as melhores tecnologias para prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva e mobilização necessária para o combate à violência.

Desde a introdução da vacina para bronquiolite para cerca de dois milhões de pessoas que engravidam, antes exclusiva apenas para quem podia pagar de 1,5 mil a 4 mil reais a dose; do Implanon como mais uma tecnologia para prevenção da gravidez que custa de 3 mil a 5 mil reais em clínicas privadas; e com o maior mutirão de cirurgias e exames especializados da história, que ocorrerá em março de 2026; o SUS estará ao lado daquelas que chefiam a maioria das famílias brasileiras.

Nossa saúde pública incorporou uma revolução tecnológica na detecção do HPV, causador do câncer de colo de útero, para substituir o exame de Papanicolau, implantou 100 novas salas de cirurgias com equipamentos modernos e 36 novas maternidades serão construídas pelo PAC Saúde, que investe mais de R$ 18 bilhões também para construção, ampliação e modernização de hospitais, policlínicas, UBSs e Centros de Atenção Psicossocial, além de aquisição e renovação de equipamentos na rede.

Serão incorporadas mais de 2 mil ambulâncias do SAMU, 2 mil para transporte sanitário, 10 mil combos de equipamentos para as UBSs, kits de Telessaúde, 40 aparelhos de ressonância e 40 de tomografia, além de estruturas para 150 equipamentos para centros cirúrgicos, 40 novos aceleradores lineares de radioterapia, 327 freezers para hemocentros e renovação de equipamentos para 27 laboratórios centrais.

Outra novidade é o novo plano de diretrizes para construção de unidades resilientes às mudanças climáticas como parte do AdaptaSUS, que estabelece novos padrões que buscam enfrentar crises climáticas que geram tensões na saúde pública.

Porta de entrada do SUS, a Atenção Primária à Saúde vai ampliar sua cobertura com a construção das 1.100 novas UBSs. Com isso, a rede deve contar com 28 mil profissionais ativos no Mais Médicos, 58,3 mil equipes de Estratégia de Saúde da Família, sendo 336 ribeirinhas, 500 em territórios quilombolas e 300 Unidades Móveis de Consultório na Rua, ampliando o cuidado em contextos urbanos, rurais, ribeirinhos e de maior vulnerabilidade social.

A saúde bucal também será fortalecida com 400 Unidades Odontológicas Móveis, 500 impressoras 3D para próteses dentárias e 77 Unidades Básicas de Saúde Fluvial, garantindo acesso onde antes o serviço não chegava. O mesmo vale para a vacinação, assistência farmacêutica e saúde reprodutiva: produção nacional da vacina contra a dengue, incorporação da vacina Pneumo 20, ampliação do Farmácia Popular e a distribuição de 1,8 milhão de unidades do Implanon.

Terminaremos 2026 com um outro mapa da vacinação do Brasil, saindo de coberturas menores de 80% que tivemos em 2022 para o crescimento significativo desde a volta do Presidente Lula e do respeito ao Zé Gotinha, chegando a mais de 90% de cobertura e protegendo o Brasil de doenças como o sarampo, que voltou a explodir na América do Norte, fruto do negacionismo e no corte de programas de saúde em países dominados pela extrema-direita.

Uma das marcas da reconstrução do SUS é a reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. A atitude genocida do governo anterior na gestão da pandemia afundou a rede dos hospitais federais e dos institutos nacionais deixando o estado nas profundezas da desassistência, com leitos e equipes desativadas, e no redemoinho do desperdício com contratos que preencheram as páginas policiais.

O SUS sairá mais forte ao final de 2026 e vai ajudar o Brasil a liderar o enfrentamento de três desafios que impactarão a saúde do povo brasileiro nas próximas décadas: a crise climática, o envelhecimento e hábitos que multiplicam as doenças crônicas e o negacionismo, que afeta o dia a dia das práticas nos serviços de saúde e nas ferramentas de difusão das informações a população.

Os investimentos são, acima de tudo, impulso para uma agenda de desenvolvimento econômico menos desigual, mais inovadora e incorporadora de tecnologia e ambientalmente sustentável.

Este recorde, aliado a política de fortalecimento da capacidade produtiva nacional, faz com que o Brasil entre de vez na reorganização das cadeias globais de produção de tecnologias para a saúde. Em 2025, passamos a ter a maior fábrica de hemoderivados da América Latina, voltamos a produzir insulina depois de 20 anos e construímos duas plataformas tecnológicas de vacinas de RNA Mensageiro com a Fiocruz e Butantan.

Também consolidaremos nossas plataformas nacionais de produção de medicamentos biológicos, mais de uma década de desafio sendo bem-sucedida, e inauguraremos a produção em terapias celulares, nova fronteira do câncer e peptídeos, hoje utilizados para diabetes e no combate à obesidade.

Defender o SUS é defender o Brasil. É reduzir desigualdades, salvar vidas e garantir que o direito à saúde seja uma realidade concreta, e não apenas um princípio constitucional.

Estamos, sim, no caminho certo. E seguimos avançando.