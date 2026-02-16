Queda do desmatamento e reforço no SUS são destaques na agenda do governo

247 - A semana foi marcada por anúncios de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente, além de balanços sobre segurança pública e ações de fiscalização durante o período de maior movimento nas estradas e aeroportos do país.De acordo com a Agência Gov, o Governo do Brasil destacou medidas como o reforço de recursos para o SUS, o aumento da verba da merenda escolar e a queda do desmatamento nos principais biomas brasileiros.

R$ 1,4 bilhão para o Instituto Butantan e início da vacinação contra dengue

Um dos principais anúncios da semana foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comunicou a liberação de R$ 1,4 bilhão para modernizar a infraestrutura do Instituto Butantan e ampliar a capacidade de produção de vacinas. A declaração ocorreu durante um evento que também marcou o início da imunização contra a dengue para profissionais de saúde em todo o Brasil.Durante o discurso, Lula ressaltou a importância do investimento em pesquisa e ciência. “Ajudar o Butantan é ter apenas a primazia de dizer que a gente está ajudando 215 milhões de almas que vivem neste país e que precisam”, afirmou. Em seguida, completou: “Enquanto eu tiver possibilidade de ajudar, não faltará dinheiro para pesquisa, nem no Butantan nem em outro instituto de pesquisa deste país”.

Investimentos em Mauá

Ainda em São Paulo, Lula participou de cerimônia em Mauá, no ABC Paulista, onde anunciou um pacote de investimentos em educação e saúde. O município deve receber um Instituto Federal, uma policlínica e novos equipamentos para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS).Na ocasião, o presidente voltou a defender a centralidade da educação no desenvolvimento nacional. “Não há exemplo na história da humanidade de um país que conseguiu progredir sem antes fazer investimento na educação. Eu quero que todos vocês possam se formar. Não tem idade para isso. A educação, para mim, é importante, e eu vou continuar”, declarou.

Expansão de fábrica de medicamentos

Outro destaque da semana foi a visita do presidente a Pernambuco, onde acompanhou a ampliação de uma fábrica de medicamentos. O investimento previsto é de R$ 267 milhões, com expectativa de geração de 3 mil empregos diretos e indiretos.A agenda integra a política do Governo do Brasil para fortalecer o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, considerado um dos eixos da estratégia da Nova Indústria Brasil. O objetivo é ampliar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos e reduzir a dependência externa.

Fiscalização ambiental impulsiona queda do desmatamento

No meio ambiente, o governo informou que o reforço das ações de fiscalização e a retomada de políticas ambientais resultaram em nova redução do desmatamento nos maiores biomas do país. Segundo os dados citados no programa, em três anos, a queda na Amazônia já chega a 50%, e os números indicariam tendência de novas reduções nos próximos meses.

Aeroportos terão modernização com apoio de R$ 5,7 bilhões

Lula também participou, na quarta-feira (11/2), de cerimônia que tratou do Plano de Investimentos em Ampliação e Modernização de Aeroportos, voltado ao aumento da capacidade operacional em 11 aeroportos brasileiros.A iniciativa prevê R$ 5,7 bilhões em financiamento, sendo R$ 4,64 bilhões com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Vinculado ao Novo PAC, o plano busca estimular novos aportes e alcançar o volume total de R$ 9,2 bilhões em investimentos.

Move Brasil aprova quase R$ 2 bilhões em financiamentos

Outro anúncio destacado foi o avanço do programa Move Brasil, que aprovou quase R$ 2 bilhões em financiamentos em apenas um mês. Lançado oficialmente em 8 de janeiro, o programa oferece taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos e cooperativados, além de empresas de transporte rodoviário de cargas.

O financiamento é voltado à compra de veículos que atendam critérios de sustentabilidade e de conteúdo local, com produção nacional.

Segurança pública: apreensões e ação inédita contra violência doméstica

Na área de segurança pública, o governo informou que a Polícia Federal reforçou ações e apreendeu quase R$ 10 bilhões do crime organizado ao longo de 2025. Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, pela primeira vez, uma operação específica voltada à prisão de agressores de mulheres.As ações realizadas no último ano e as prioridades para 2026 foram apresentadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Merenda escolar tem novo aumento

Na área social, o Governo do Brasil anunciou um novo reajuste no valor destinado à merenda escolar em todo o país. Com o aumento, a verba do Programa de Alimentação Escolar acumula crescimento de mais de 50% nos últimos três anos, segundo o balanço divulgado.

A medida, segundo o governo, busca ampliar o investimento para garantir alimentação de qualidade aos estudantes da rede pública.