Desenrola pesquisas

Se a militância lulista abandonar o seu comportamento de tudo querer analisar, estudar, construir teses, avaliar layouts, fontes e cores, ou seja, se não fizer o conteúdo distribuído por suas lideranças objeto de debate e simplesmente fizer circular as informações sobre o Desenrola Brasil, ele tem força motriz para mexer nas pesquisas positivamente para Lula daqui a um mês.



Não é exagero. O Desenrola toca em um ponto central da vida real das pessoas: o sufoco das dívidas. São milhões de brasileiros que vivem hoje com o nome negativado, sem acesso a crédito, limitados nas decisões mais básicas do dia a dia - do supermercado ao financiamento de um bem essencial. Ao permitir a renegociação e até o cancelamento de pequenas dívidas, o programa não apenas reorganiza números, mas devolve dignidade.



A nova fase do Desenrola vai além. Ao incluir também pequenos empreendedores e produtores rurais, o governo acerta em cheio na base da economia brasileira. São essas pessoas que sustentam a dinâmica econômica das cidades, especialmente no interior: o dono do pequeno comércio, o prestador de serviço, o agricultor que planta e colhe. Quando eles estão endividados, não é só uma pessoa que para - é uma cadeia inteira que desacelera.



Ao aliviar essas dívidas, o programa gera um efeito imediato e concreto: libera consumo, reativa negócios, estimula produção e melhora o ambiente econômico. É uma política que não depende de teoria sofisticada para ser compreendida. Ela é sentida na prática - na geladeira mais cheia, na conta paga, no nome limpo.



E talvez esteja aí o ponto político mais relevante. Durante muito tempo, o debate público se afastou da percepção cotidiana das pessoas. O Desenrola recoloca o governo nesse lugar: o da vida real. É uma política que conversa diretamente com quem precisa, sem intermediários, sem ruído.



Se bem comunicada - e aqui entra o papel central da militância e das lideranças -, essa iniciativa pode começar a romper a barreira que hoje impede um avanço mais consistente de Lula nas pesquisas. Porque, no fim das contas, o que move opinião não é apenas discurso, é resultado percebido.



O Desenrola tem esse potencial. Não como peça de marketing, mas como instrumento concreto de transformação. Cabe agora menos interpretação e mais circulação. Menos debate interno e mais presença no cotidiano das pessoas.



Quando a informação chega, o impacto aparece. E quando o impacto aparece, a política muda.