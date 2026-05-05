Fim da escala 6x1 tem apoio de 71% dos brasileiros, diz Real Time Big Data

247 - O fim da escala 6x1 tem apoio de 71% dos brasileiros, segundo levantamento do Instituto Real Time Big Data. A pesquisa mostra que a maioria da população é favorável à mudança na jornada de trabalho e indica que a proposta reúne aprovação entre eleitores de diferentes pré-candidatos à Presidência.

Os dados foram publicados nesta terça-feira (5). De acordo com o levantamento, 26% dos entrevistados desaprovam o fim da escala 6x1, enquanto 6% afirmaram não saber responder.

Apoio aparece em diferentes grupos eleitorais

A pesquisa aponta que a redução da jornada de trabalho conta com apoio majoritário entre eleitores de todos os pré-candidatos citados no levantamento. Entre os eleitores do presidente Lula (PT), 84% aprovam a mudança, 14% desaprovam e 2% não souberam responder.

No grupo de eleitores de Flávio Bolsonaro (PL), 59% se declararam favoráveis ao fim da escala 6x1. Outros 30% disseram ser contrários à medida, enquanto 11% não souberam responder.

Entre os que pretendem votar em Ronaldo Caiado (PSD), a proposta de redução da escala é aprovada por 66% dos entrevistados. Nesse grupo, 25% desaprovam a medida e 9% não souberam responder.

O levantamento mostra cenário semelhante entre eleitores de Ciro Gomes (PSDB). Segundo a pesquisa, 68% são favoráveis ao fim da escala 6x1, 26% se posicionam contra a proposta e 6% não souberam responder.

Os resultados mais divididos foram registrados entre eleitores de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão). No caso de Zema, 52% dos eleitores apoiam a redução da escala de trabalho, enquanto 45% são contrários. Apenas 3% não souberam responder.

Entre os eleitores de Renan Santos, 56% defendem a mudança na jornada, 43% rejeitam a proposta e 1% não soube responder.

Metodologia da pesquisa

O Instituto Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 2 e 4 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03627/2026.