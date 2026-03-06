Disparada do petróleo e risco inflacionário: conflito no Oriente Médio muda o cenário de juros

A forte alta do preço do petróleo nesta manhã chama bastante atenção nos mercados globais. O barril está subindo cerca de 7%, aproximando-se de US$ 87, refletindo o aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Declarações recentes de Donald Trump reforçando que não haverá acordo sem uma rendição incondicional do Irã contribuíram para elevar a percepção de risco no mercado de energia. Como uma solução rápida para o conflito parece improvável, os investidores passaram a precificar um cenário de escalada militar e maior interrupção potencial na oferta de petróleo.

Esse movimento é particularmente relevante porque, há poucas semanas, o petróleo estava abaixo de US$ 70 por barril. A mudança de patamar foi bastante rápida e, em mercados de commodities energéticas, variações dessa magnitude costumam se transmitir com velocidade para outros preços da economia. A situação no Estreito de Ormuz, por onde passa uma parcela significativa do comércio global de petróleo, também aumenta a preocupação com possíveis gargalos de oferta. Há relatos de restrições no tráfego marítimo, com circulação limitada principalmente a embarcações ligadas a países como China e Rússia, o que amplia a percepção de risco logístico.

Nos Estados Unidos, os efeitos inflacionários dessa alta já começam a aparecer. O preço da gasolina nas bombas subiu cerca de 10% recentemente, com o galão voltando para a faixa de US$ 3,20 a US$ 3,30. Como os combustíveis têm transmissão rápida para o índice de preços ao consumidor, a elevação do petróleo tende a pressionar a inflação no curto prazo. Esse é um dos canais mais imediatos de impacto macroeconômico de choques no mercado de energia.

Esse quadro cria uma situação delicada para a política monetária americana. Um petróleo próximo de US$ 90 ou acima disso reforça pressões inflacionárias justamente em um momento em que o mercado vinha apostando em cortes de juros pelo Federal Reserve ao longo de 2026. Com energia mais cara, o banco central tende a ser mais cauteloso, já que choques de petróleo costumam contaminar expectativas inflacionárias e dificultar o processo de desinflação.

Ao mesmo tempo, os dados do mercado de trabalho divulgados hoje trouxeram um sinal negativo para a atividade econômica. O payroll mostrou destruição de aproximadamente 92 mil vagas, quando o mercado esperava a criação de algo entre 30 mil e 40 mil postos. A taxa de desemprego subiu para cerca de 4,4%. Trata-se de um resultado fraco, que aponta para desaceleração do mercado de trabalho.

Essa combinação coloca o Federal Reserve em uma posição particularmente complexa. De um lado, a alta do petróleo e da gasolina gera pressões inflacionárias. De outro, o mercado de trabalho começa a mostrar sinais de enfraquecimento. Esse tipo de situação — inflação pressionada por choque de oferta enquanto a atividade desacelera — costuma tornar as decisões de política monetária muito mais difíceis.

No Brasil, os efeitos também podem ser relevantes. Um petróleo mais caro tende a pressionar combustíveis, custos logísticos e cadeias produtivas, o que pode contaminar a inflação doméstica. Isso complica o cenário para cortes de juros pelo Banco Central brasileiro, que dependem de um ambiente inflacionário mais benigno, tanto no Brasil quanto no exterior.

Por outro lado, os dados divulgados hoje sobre a produção industrial brasileira trouxeram uma surpresa positiva. A indústria cresceu 1,8% em janeiro, a maior alta desde junho de 2024. Na comparação com janeiro do ano passado, houve avanço de cerca de 0,2%. Alguns setores tiveram desempenho particularmente forte, como máquinas e equipamentos elétricos, veículos automotores, produtos químicos e móveis.

Apesar desse resultado positivo, é importante lembrar que a indústria brasileira ainda opera bem abaixo de seu pico histórico. A produção total permanece cerca de 15% abaixo do nível máximo já registrado, enquanto o segmento de bens duráveis segue algo entre 20% e 30% abaixo do pico. Ou seja, trata-se de uma melhora pontual dentro de um quadro estrutural ainda bastante fragilizado.

Mesmo assim, o dado de produção industrial, somado ao resultado razoável do Caged em janeiro, sugere que a atividade econômica pode ter começado 2026 com algum fôlego. Ainda é cedo para conclusões mais firmes, mas esses primeiros indicadores do ano trazem um sinal moderadamente positivo para o nível de atividade.

O problema é que a escalada do conflito no Oriente Médio pode alterar significativamente o cenário macroeconômico global. Há notícias de intensificação dos ataques na região, incluindo bombardeios em Beirute e confrontos envolvendo Israel e forças ligadas ao Irã. Se o conflito se ampliar e afetar de forma mais direta a oferta de petróleo, o impacto sobre energia e inflação pode ser ainda maior.

Por isso, muitos analistas já começam a discutir cenários mais extremos, com o petróleo eventualmente ultrapassando US$ 100 ou até mesmo chegando a US$ 150 por barril, em caso de interrupções severas de oferta. Se algo nessa direção se materializar, o cenário econômico global para 2026 mudaria de forma bastante significativa, com inflação mais alta, juros elevados por mais tempo e maior risco de desaceleração econômica.

Em resumo, a disparada do petróleo representa uma virada importante no cenário macroeconômico do início do ano. O mercado, que até pouco tempo precificava cortes de juros mais claros, agora passa a lidar com um ambiente mais incerto, marcado por riscos geopolíticos, pressões inflacionárias e sinais mistos da atividade econômica. Nos próximos dias, a evolução do conflito no Oriente Médio será provavelmente o principal fator a determinar o comportamento dos mercados e das expectativas para a economia global.