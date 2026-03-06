TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Negócios

      "Quem apostar contra a Petrobras vai perder", diz Magda Chambriard

      Companhia teve lucro líquido de R$ 110 bilhões em 2025, alta de 200% em relação ao ano anterior

      Presidente da Petrobras, Magda Chambriard (Foto: REUTERS/Ricardo Moraes)

      247 - A Petrobras registrou um forte avanço em seus resultados financeiros e a presidente da companhia, Magda Chambriard, afirmou que o desempenho demonstra a capacidade da estatal de ampliar produção e vendas, além de reforçar a confiança do mercado na empresa. À agência Reuters, a executiva destacou o crescimento expressivo do lucro e afirmou que o resultado sinaliza perspectivas positivas para investidores.

      A companhia divulgou na quinta-feira (5) um lucro líquido de R$ 110,1 bilhões em 2025, o que representa uma alta de 200,8% em relação ao ano anterior. O balanço indica que o desempenho foi impulsionado principalmente pelo aumento da produção, das vendas e das exportações, além de ganhos de eficiência operacional. Esses fatores sustentaram o crescimento mesmo diante da queda do preço médio do petróleo em comparação a 2024, quando o barril ficou em torno de US$ 70.

      Durante a entrevista, Chambriard ressaltou a confiança no desempenho futuro da estatal. “Quem apostar contra a Petrobras vai perder”, afirmou ao comentar os resultados divulgados pela companhia.

      A presidente também destacou que a empresa segue monitorando atentamente o comportamento do mercado internacional de petróleo. Os preços da commodity passaram por forte alta desde o início do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, o que pode influenciar decisões futuras sobre eventuais repasses aos combustíveis. Segundo ela, a empresa avalia o cenário antes de qualquer medida. “Agora é olhar para a frente e ver o que a Petrobras pode entregar a seus acionistas e ao país no novo cenário de Brent que o contexto mundial está desenhando”, declarou.

      Apesar de a Petrobras ainda não ter alterado seus preços, entidades do setor afirmam que parte da cadeia de distribuição já começou a refletir a recente alta do petróleo no mercado internacional, segundo a Folha de São Paulo. A Fecombustíveis informou na quinta-feira (5) ter recebido relatos de que algumas distribuidoras estariam repassando aumentos aos postos.

      A entidade reúne sindicatos patronais que representam cerca de 45 mil postos no país e explicou que o movimento ocorre porque parte do combustível comercializado no Brasil é importada ou refinada por empresas privadas. “Por isso, os preços nacionais são afetados pelos preços praticados no mercado externo”, afirmou a federação.

      A Fecombustíveis também ressaltou que os postos são o elo final da cadeia de comercialização e frequentemente absorvem o impacto de reajustes feitos em etapas anteriores do mercado. “Os postos revendedores, por sua vez, representam apenas o último e mais frágil elo da cadeia de comercialização e estão sujeitos ao aumento do custo para a compra dos combustíveis junto às distribuidoras, com possíveis reflexos nos preços ao consumidor”, declarou.

      O eventual reajuste ocorre em um contexto em que a Petrobras responde por cerca de 70% do abastecimento de combustíveis no país e ainda não promoveu alterações em seus preços. Segundo relatório do banco Goldman Sachs enviado a clientes, o valor do diesel vendido pela estatal às distribuidoras está cerca de 30% abaixo da referência internacional, configurando a maior defasagem desde 2022.

      Para o presidente da Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), Sérgio Araujo, a estratégia da Petrobras de aguardar maior estabilidade no mercado internacional é compreensível, mas o cenário já exigiria uma revisão dos preços internos. Ele avalia que a defasagem pode reduzir o interesse de importadores, responsáveis por abastecer parte do mercado nacional.

      Entre as distribuidoras, a Ipiranga informou que acompanha continuamente as condições do mercado e pode realizar ajustes comerciais conforme a legislação e as práticas do setor. A empresa ressaltou ainda que o preço final nos postos é definido pelos revendedores, em um mercado regido pela livre concorrência. As demais grandes distribuidoras citadas na reportagem —Vibra e Raízen— não comentaram o tema.

      O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), que representa as empresas do setor, destacou que a formação de preços na cadeia de distribuição segue a dinâmica de oferta e demanda. Já a Fecombustíveis afirmou ser importante esclarecer as etapas do processo para evitar que postos sejam responsabilizados pelo aumento de preços provocado por reajustes ocorridos anteriormente na cadeia de abastecimento.

      Artigos Relacionados

      Tags