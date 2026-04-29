Do Iluminismo ao algoritmo

Se Karl Jaspers identificou na chamada “era axial” um momento de ruptura, em que diferentes civilizações produziram formas superiores de pensamento abstrato, reflexivo e universal, o século XXI parece apontar para um movimento inverso, com a reconfiguração regressiva das capacidades cognitivas sob a hegemonia das grandes plataformas digitais. Guardadas as devidas proporções históricas, trata-se de um processo que poderia sugerir uma espécie de nova forma de obscurecimento.

A era axial foi marcada pela emergência de figuras como Buda, Confúcio, Sócrates, Jesus Cristo e Maomé, associadas à ampliação do vocabulário humano e à formulação de categorias abstratas fundamentais, como ética, transcendência, razão e universalidade. Foi um salto qualitativo na capacidade humana de simbolizar, argumentar e refletir.

Com a Idade média eurasiana, o retrocesso obscurantista que se manifestou concentrado no saber nas instituições religiosas por dez séculos, coube ao Iluminismo colocar a razão, a crítica e a autonomia intelectual no centro da vida social. Ao defender o conhecimento científico, a liberdade de pensamento e a secularização do saber, o Iluminismo ampliou as bases da reflexão racional e da contestação das verdades impostas pela autoridade religiosa e política. Ainda que não tenha eliminado as formas de dominação, representou um avanço histórico decisivo ao afirmar a capacidade humana de compreender, explicar e transformar o mundo por meio do uso público da razão.

Hoje, sob o domínio quase monopolista das big techs, consolida-se uma nova infraestrutura do pensamento, baseada menos na expansão da consciência do que em sua captura e fragmentação. O que está em jogo não é apenas o conteúdo da informação, mas a própria forma de pensar.

Do monopólio da fé ao monopólio do algoritmo

Se, no passado, o obscurecimento esteve ligado ao monopólio religioso do saber, o presente digital revela um novo tipo de concentração, não mais a da verdade teológica, mas a da atenção e da mediação cognitiva. Os algoritmos não apenas distribuem informação, pois eles hierarquizam o que merece visibilidade, privilegiando conteúdos de alta circulação e baixa complexidade. Com isso, contribuem para formar um ambiente em que o vocabulário se simplifica, a escrita se torna mais funcional e imediata, e a abstração cede lugar à reação.

Essa é a transformação silenciosa da linguagem e, por consequência, da própria consciência. A linguagem não seria apenas instrumento de comunicação, mas a condição do pensamento abstrato. Quando o vocabulário se empobrece, reduzem-se também as possibilidades de conceituar e compreender o mundo.

George Orwell já alertava para esse problema ao criticar a degradação da linguagem política. Empobrecer as palavras é reduzir a capacidade de pensar criticamente. Na era digital, frases curtas substituem argumentos, imagens substituem conceitos e velocidade substitui reflexão.

O resultado não é ignorância no sentido clássico, mas algo mais profundo, como o enfraquecimento da capacidade de sustentar raciocínios complexos e encadeados. Filosofia, ciência e política dependem de tempo, silêncio e continuidade. No ambiente digital, ao contrário, predomina a interrupção permanente. Quanto maior a quantidade de informação disponível, menor tende a ser a capacidade de processá-la em profundidade.

Não se trata de falta de inteligência individual, mas de um ambiente que fragmenta sistematicamente a atenção, recompensa a superficialidade e penaliza o esforço cognitivo prolongado. O resultado é uma mudança na própria ecologia do pensamento. Por isso, a hipótese de redução do QI deve ser tratada com cautela, ainda que haja indícios de estagnação ou reversão em algumas sociedades.

Mais importante do que esse debate, porém, é reconhecer que estamos diante de uma mudança qualitativa, com menos memória interna e mais dependência externa, bem como menos leitura profunda e mais navegação superficial, menos argumentação e mais reação. A inteligência, assim, não desaparece, mas tem sido redirecionada para tarefas compatíveis com a lógica das plataformas.

Sob o capitalismo de plataforma, a regressão cognitiva

Esse processo não é acidental. Ele está inscrito no modelo de negócios das plataformas digitais, cujo objetivo central é maximizar tempo de permanência e engajamento. A simplificação cognitiva não é mero efeito colateral, mas um subproduto funcional de um sistema que transforma atenção em valor econômico.

Nesse sentido, a regressão da capacidade de abstração pode ser entendida como uma forma contemporânea de dominação estrutural. O controle já não se exerce principalmente pela censura, mas pela modulação dos padrões de pensamento. Se a Era Axial representou um momento de expansão da consciência humana, o desafio do século XXI talvez seja evitar sua contração.

A questão, portanto, não seria rejeitar a tecnologia, mas disputar as suas formas de organização e seus objetivos sociais. Isso exige reconstruir espaços de pensamento lento e profundo, revalorizar a linguagem como ferramenta crítica e submeter os sistemas algorítmicos ao controle democrático.

A era digital não inaugura uma nova Idade das trevas no sentido clássico. Ela produz algo mais sofisticado, como uma forma de obscurecimento que opera não pela falta de informação, mas, sobretudo, por seu excesso desestruturado. Não se trata da proibição do pensamento, mas de a sua dispersão.

Se Karl Jaspers identificou na história momentos de elevação da consciência, o presente obriga a perguntar se não está diante do risco de sua negação. A questão não é apenas técnica. É política. E, sobretudo, urgente.