. Há dores para as quais não há doutores nem livros nem professores

cuja cura não se ensina nas Escolas de Medicina “você não tem nada” diz quem lhe examina

Há dores que não cabem nos tumores são maiores, mais sutis não as acham os robôs não as cortam bisturis

Há dores que vieram do após sem causa nem por que vieram do dilúvio sem a arca de Noé

não se abatem nem à bala não adianta xingá-las estão sempre com você viajam na sua mala estão no sofá da sala delas ninguém fala pois não vê

