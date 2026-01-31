Dores
Um poema
.
Há dores
para as quais
não há doutores
nem livros
nem professores
cuja cura
não se ensina
nas Escolas de
Medicina
“você não tem nada”
diz quem lhe examina
Há dores
que não cabem
nos tumores
são maiores,
mais sutis
não as acham
os robôs
não as cortam
bisturis
Há dores
que vieram
do após
sem causa
nem por que
vieram do dilúvio
sem a arca de Noé
não se abatem
nem à bala
não adianta xingá-las
estão sempre com você
viajam na sua mala
estão no sofá da sala
delas ninguém fala
pois não vê
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.