      Alex Solnik, jornalista, é autor de "O dia em que conheci Brilhante Ustra" (Geração Editorial)

        Dores

        Um poema

        .

        Há dores

        para as quais

        não há doutores

        nem livros

        nem professores


        cuja cura

        não se ensina

        nas Escolas de

        Medicina

        “você não tem nada”

        diz quem lhe examina


        Há dores

        que não cabem

        nos tumores

        são maiores,

        mais sutis

        não as acham

        os robôs

        não as cortam

        bisturis


        Há dores

        que vieram

        do após

        sem causa

        nem por que

        vieram do dilúvio

        sem a arca de Noé


        não se abatem

        nem à bala

        não adianta xingá-las

        estão sempre com você

        viajam na sua mala

        estão no sofá da sala

        delas ninguém fala

        pois não vê  

