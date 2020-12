Dossiema - parte 2

Ouvi um grito agudo, aterrorizante. Em seguida, percebi que o grito era meu. Largo tudo e me tranco no closet novamente. Que falta faz o vaso sanitário! edit

Três e meia da manhã.

Não foi um barulho que me acordou, mas a falta de um: o ronco do Peçanha. Havia um silêncio sepulcral no palácio.

Chamei por ele três vezes sem obter resposta. Esperei mais quinze minutos e chamei de novo. Nada.

Uma mijada não demora tanto!

Droga! Tenho que me lembrar de mandar instalar um telefone aqui dentro do closet. E um vaso sanitário também.

Reuni coragem e, lentamente, abri a porta do closet. A cama do Peçanha ainda está armada bem ao lado do armário. Está desfeita, mas vazia.

A porta do quarto está entreaberta. Com cuidado, tento abri-la, mas algo do lado de fora está prendendo a porta.

- Peçanha! Peçanha!

Silêncio.

- Porra! Já falei que eu não gosto destas brincadeiras, Peçanha!!

Silêncio.

Tento me controlar, mas sei que tem alguma coisa errada.

Forço a porta e, com um tranco, ela abre.

O que estava prendendo a porta era um pedaço de pano. É um pedaço do pijama de camuflagem do Peçanha. Todo rasgado e com manchas de sangue.

Ouço, vindo por trás, sons de pegadas no gramado em rápida sucessão, batidas de asas e um golpe forte na vidraça do quarto.

