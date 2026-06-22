É o mundial de futebet, amigo!
Essa Copa do Mundo tem tudo para deixar um rastro de endividamento pessoal nunca visto antes
Essa Copa do Mundo tem tudo para deixar um rastro de endividamento pessoal nunca visto antes. Os patrocínios das Bets estão massificando a audiência da Globo e Cazé TV.
Assisti uma partida na Cazé e contei, pelo menos, quatro casas de apostas anunciando no início e durante a transmissão. A exposição frequente aos anúncios de apostas esportivas pode trazer consequências que afetam tanto a saúde mental e emocional quanto a economia, as relações sociais e até a percepção da realidade.
Para enfraquecer a atuação desses operadores, o governo tem adotado ações integradas como: Bloqueio tecnológico e digital, asfixia financeira, autobloqueio para apostadores, operações Policiais e de Inteligência.
A Lei 14.790/2023 proíbe associar apostas a sucesso financeiro fácil, saúde ou felicidade, além de direcionar anúncios a menores ou públicos vulneráveis. Porém, a fiscalização é desafiadora: as emissoras dependem fortemente dessa receita publicitária, e o mercado continua crescendo justamente em eventos de grande audiência como a Copa.
Ainda sobre a Cazé, parte do público tem reclamado do excesso de apelos insistentes por curtidas, inscrições no canal e menções a patrocinadores durante momentos cruciais do evento, além de um famigerado contador de membros no canal em tempo real.
A Globo também segue a mesma tendência do streaming e abusa da publicidade tanto nas transmissões como nos quadros de entretenimento atrelados à cobertura do mundial. A equipe de comentaristas da Globo/Sportv também não facilita, e deixam as transmissões ainda piores.
No intervalo entre um anúncio de Bet e outro, na Cazé TV, é veiculada uma promoção, onde uma marca de veículos convida o público a contar histórias reais de pessoas que se desfizeram de um veículo para viver uma grande aventura ou realizar um objetivo de vida.
Dados do setor de apostas confirmam que a Copa 2026 deve movimentar cerca de US$ 50 bilhões em apostas na América Latina, com 19% dos torcedores pretendendo apostar pela primeira vez — um público vulnerável à exposição contínua.
Pode ser exagero, mas para mim tem uma mensagem subliminar embutida que soa como ‘jogue sem culpa, você tem um carro para vender e pagar suas dívidas’.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.