É o mundial de futebet, amigo!

Essa Copa do Mundo tem tudo para deixar um rastro de endividamento pessoal nunca visto antes. Os patrocínios das Bets estão massificando a audiência da Globo e Cazé TV.

Assisti uma partida na Cazé e contei, pelo menos, quatro casas de apostas anunciando no início e durante a transmissão. A exposição frequente aos anúncios de apostas esportivas pode trazer consequências que afetam tanto a saúde mental e emocional quanto a economia, as relações sociais e até a percepção da realidade.

Para enfraquecer a atuação desses operadores, o governo tem adotado ações integradas como: Bloqueio tecnológico e digital, asfixia financeira, autobloqueio para apostadores, operações Policiais e de Inteligência.

A Lei 14.790/2023 proíbe associar apostas a sucesso financeiro fácil, saúde ou felicidade, além de direcionar anúncios a menores ou públicos vulneráveis. Porém, a fiscalização é desafiadora: as emissoras dependem fortemente dessa receita publicitária, e o mercado continua crescendo justamente em eventos de grande audiência como a Copa.

Ainda sobre a Cazé, parte do público tem reclamado do excesso de apelos insistentes por curtidas, inscrições no canal e menções a patrocinadores durante momentos cruciais do evento, além de um famigerado contador de membros no canal em tempo real.

A Globo também segue a mesma tendência do streaming e abusa da publicidade tanto nas transmissões como nos quadros de entretenimento atrelados à cobertura do mundial. A equipe de comentaristas da Globo/Sportv também não facilita, e deixam as transmissões ainda piores.

No intervalo entre um anúncio de Bet e outro, na Cazé TV, é veiculada uma promoção, onde uma marca de veículos convida o público a contar histórias reais de pessoas que se desfizeram de um veículo para viver uma grande aventura ou realizar um objetivo de vida.

Dados do setor de apostas confirmam que a Copa 2026 deve movimentar cerca de US$ 50 bilhões em apostas na América Latina, com 19% dos torcedores pretendendo apostar pela primeira vez — um público vulnerável à exposição contínua.

Pode ser exagero, mas para mim tem uma mensagem subliminar embutida que soa como ‘jogue sem culpa, você tem um carro para vender e pagar suas dívidas’.