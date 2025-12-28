E o Sistema resolveu de novo "sanear o Brasil", desta vez começando pelo STF

O bolsonarismo, antes mesmo de se eleger, já fazia campanha contra o STF. Dizia que o derrubaria com um cabo e um soldado. Elegeu-se e não conseguiu derruba-lo. Mas a campanha de fake news e a demonização prosseguiram, com os bolsodoidos fazendo manifestação na porta do Supremo e jogando bomba "cabeça de nego" no prédio. O ápice foi quando no 8 de janeiro invadiram o tribunal, quebraram tudo, e ainda pintaram a deusa da justiça, do Ceschiatti, com batom de segunda. Em um determinado ponto dessa campanha persecutória, elegeram Alexandre de Moraes como o grande vilão do Judiciário.

Não por seus defeitos, mas pelos méritos, a competência jurídica, o rigor. Não sossegaram. A ponto de, com um lobby junto à turma do Trump, com que se afinam, não pelos méritos, mas pelo nível, conseguirem desovar uma Lei Magnitsky, penalizando alguns juízes, tendo como foco principal Alexandre de Moraes, com familiares, com tudo. Mas a chancelaria do Brasil, Mauro Vieira, com Lula como carro-chefe, fez um bom serviço profissional, e a Magnitsky flopou. A ultra direita brasileira, porém, não sossegou — não sossega nunca quando se tratam de seus interesses, e sempre vence (anotem essa) — mexeu mundos e fundos para encontrar pelo em ovo e, ao que eles dizem, encontrou. Assim, se derrubam os governos no Brasil. Fizeram com Getúlio, fizeram com JK (sem sucesso), fizeram com Jango, fizeram em 64, fizeram com o Mentirão, fizeram com a Lava Jato, prenderam Lula por 580 dias, mas as rosas venceram a guerra, voltou a primavera, Lula se elegeu pela terceira vez presidente. Contudo, o sistema — ah, o sistema, esse ser com muitos rostos, conhecemos todos — continuou a atacar, contra-atacar e, enfim, puxou o infalível fio da corrupção, e liderado pela Globo resolveu "sanear o STF". Vocês sabem, deu um click na cabeça imunda e podre dele (podridão profunda, é a expressão), com seu dedo pustulento, iniciou o processo de "sanear" o Supremo. Mesma fórmula da Lava Jato com a Petrobras, igualzinha. Gostaria que esse sistema iniciasse pela inspeção sanitária em sua própria casa. Ah, mas aí seria demais! O cheiro de enxofre pútrido intoxicaria o Brasil de norte a sul.

E estamos nessa. O objetivo final não é sanear o STF p*^#%* nenhuma. É retirar os ministros ("impeachment", especificou com clareza Sir Mer*al) que votam pelas "4 linhas da Constituição".

É isso, gente, agora escolham seu lado: o golpe via saneamento insano ou arregaçar as mangas para uma campanha bonita, em 2026, reelegendo Lula, fazendo uma faxina completa no Congresso, abrindo caminho para um novo marco regulatório das comunicações no Brasil, impedindo que a Grande Mídia provoque golpes sempre que seus interesses forem contrariados.