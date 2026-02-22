TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      240 artigos

        HOME > blog

        E se fosse Toffoli?

        "E se fosse Dias Toffoli o responsável por liberar Daniel Vorcaro de depor na CPI do INSS? A esta altura, as redes sociais estariam em combustão"

        Daniel Vorcaro (Foto: Divulgação)

        Estamos em uma segunda-feira pós-Carnaval no Brasil. Dia 23 de fevereiro. Era aguardado o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro em um dos plenários do Senado Federal, para falar sobre a atuação de seus bancos no roubo a aposentados e pensionistas do INSS. Mas ele não comparece. Foi liberado do comparecimento na semana anterior por um ministro do Supremo Tribunal Federal.

        E se fosse Dias Toffoli o responsável por liberar Daniel Vorcaro de depor na CPI do INSS? A esta altura, as redes sociais estariam em combustão. Vídeos inflamados, lives indignadas, hashtags pedindo impeachment, teorias conspiratórias recicladas. Os de sempre estariam urrando contra o "ativismo judicial", a "proteção aos poderosos", o "conluio do sistema". Bastaria o sobrenome Toffoli para que a máquina da indignação seletiva entrasse em pleno funcionamento.

        Mas não foi Toffoli. Foi André Mendonça, o ministro "terrivelmente evangélico", indicado por Jair Bolsonaro. E, não por acaso, o silêncio segue ensurdecedor.

        É importante deixar algo claro: a decisão de Mendonça não é, do ponto de vista técnico, um escândalo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Quem é investigado tem o direito constitucional de não depor — e Vorcaro está nessa condição. Trata-se de uma garantia elementar do Estado de Direito. Da mesma forma, decisões anteriores de Toffoli nesse caso — por mais que tenham sido alvo de críticas políticas — estavam fundamentadas na legislação e não impediram o prosseguimento das investigações pela Polícia Federal. Discordar é legítimo; fingir que há ilegalidade onde não há é oportunismo.

        O ponto aqui não é jurídico. É moral e político.

        A reação — ou a ausência dela — escancara que a cruzada bolsonarista contra o Supremo nunca foi, de fato, sobre liberdades constitucionais. Se fosse, o critério seria o mesmo para todos os ministros, independentemente de quem os indicou. Se fosse sobre princípios, haveria coerência. O que se vê, porém, é conveniência.

        Quando o alvo é um ministro indicado por um presidente do campo progressista, mesmo que o afastamento entre eles seja público e notório, a retórica vira guerra santa. Quando a decisão parte de um ministro alinhado ao bolsonarismo, o silêncio substitui a fúria. A toga deixa de ser símbolo de opressão e passa a ser manto da prudência. O que muda não é o conteúdo da decisão, mas a identidade de quem a profere.

        Isso revela muito. Talvez revele o receio de que a fala de Vorcaro pudesse expor relações de bolsonaristas com o banqueiro e suas engrenagens financeiras — lavagem de dinheiro, trambiques e tombos. Ou talvez seja apenas seletividade, mesmo.

        A revolta permanente contra o STF não nasce de um amor súbito pela Constituição. Ela brota do ressentimento de quem se viu contido pelas instituições ao ultrapassar todos os limites — inclusive no episódio da tentativa de golpe que buscou subverter o resultado eleitoral. O incômodo nunca foi com supostos excessos do Judiciário; foi com a atuação firme quando os excessos vieram de quem ocupava o Poder Executivo e de seus apoiadores.

        O caso Vorcaro funciona como lente de aumento. Mostra que o discurso inflamado sobre "ditadura da toga" é instrumental, não principista. Vale quando protege aliados? Silêncio. Vale quando atinge adversários? Indignação.

        No fim das contas, a pergunta "e se fosse Toffoli?" não é mero exercício retórico. É um teste de coerência. E a resposta, dada pelo barulho seletivo das redes, é cristalina: para os extremistas, o problema nunca foi o Supremo. O problema sempre foi serem impedidos de agir sem limites — e ter que arcar com as consequências.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

        Artigos Relacionados