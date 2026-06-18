Economia Criativa: consumo, mídia, cultura e tecnologia

As cores vibrantes da moda refletem a cultura e o suingue brasileiros. O audiovisual concentra majoritariamente negócios de pequeno porte. E quando o assunto é tecnologia, o Brasil desponta com um forte movimento de status por todo país. Em qualquer dos eixos da Economia Criativa, os pequenos negócios desempenham papel de transformação econômica e social nos territórios. O setor reúne talento, identidade cultural, inovação e tecnologia, criando oportunidades de desenvolvimento sustentável e renda em todas as regiões.

Os números demonstram a relevância desse segmento. A economia criativa representou 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023, movimentando cerca de R$ 393,3 bilhões (Fonte: Firjan). Trata-se de um ecossistema diverso, que engloba atividades ligadas ao consumo, como design, moda e publicidade; à mídia, incluindo audiovisual e editorial; à cultura, com artes, patrimônio e música; e à tecnologia, abrangendo TIC, pesquisa, desenvolvimento e biotecnologia.

Além de sua expressiva contribuição econômica, o setor é um importante gerador de empregos. A economia criativa empregava cerca de 7,4 milhões de trabalhadores em 2023, com expectativa de alcançar 8,4 milhões até 2030. Também se destaca pela forte presença dos pequenos negócios: são mais de 111 mil micro e pequenas empresas em atividade, responsáveis por movimentar aproximadamente R$ 400 bilhões por ano.

É justamente nesse contexto que ganha relevância a atuação conjunta entre o Sebrae e o Ministério da Cultura. Em outubro de 2024, as duas instituições firmaram um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) que estabeleceu uma agenda nacional voltada ao fortalecimento da cultura e da economia criativa como vetores de desenvolvimento.

Os resultados já são concretos. A Rede de Cultura e Economia Criativa está presente nas 27 unidades federativas do país. Atualmente, 15 estados executam seus planos de trabalho para 2026 e outros sete estão em fase de planejamento. As cinco regiões brasileiras encontram-se mobilizadas, com ações implementadas em dez cidades, 208 atividades em andamento e mais de 3.500 pessoas diretamente beneficiadas. Trata-se de uma estratégia que alcança especialmente comunidades em situação de maior vulnerabilidade social, ampliando oportunidades de geração de renda, empreendedorismo e inclusão produtiva.

Apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. A concentração das atividades criativas nas regiões Sul e Sudeste evidencia a necessidade de ampliar oportunidades em outras partes do país. Da mesma forma, é fundamental fortalecer os processos de formalização dos empreendedores, expandir o acesso ao crédito, à capacitação, à inovação e aos mercados internacionais.

Para que a economia criativa continue crescendo e ampliando sua contribuição ao desenvolvimento nacional, é indispensável investir em políticas públicas estruturantes. A qualificação profissional, o estímulo à inovação, a modernização da infraestrutura e o fortalecimento dos ambientes de negócios são elementos essenciais para criar condições favoráveis ao surgimento e à consolidação de novos empreendimentos.

O Brasil possui uma das maiores diversidades culturais do mundo e uma extraordinária capacidade de transformar criatividade em valor econômico. Quando apoiamos os pequenos negócios criativos, fortalecemos não apenas um setor produtivo, mas também a cultura, a identidade e o potencial de inovação do nosso país.

A economia criativa representa uma oportunidade concreta de construir um Brasil mais competitivo, inclusivo e sustentável. E o Sebrae seguirá trabalhando para que cada talento, em qualquer região do país, tenha condições de transformar ideias em negócios, cultura em desenvolvimento e criatividade em prosperidade.