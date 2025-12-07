Economia política da tecnologia digital no Brasil: extrativismo hi-tech das Big Techs

Uma análise um pouco mais detalhada sobre os dados das receitas, impostos e remessas ao exterior realizadas pelas Big Techs no Brasil aponta para uma enorme extração de valor e transferência de renda, e também de poder político, realizada por essas gigantes corporações sobre o país.

A Google e a Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp) obtêm cerca de 40% das suas receitas nos EUA, onde se localizam as suas sedes, mas é lá que pagam aproximadamente 80% dos impostos, fora o que ainda pagam de dividendos e lucros aos seus acionistas (fundos e grandes investidores nos EUA).

Ou seja, nos demais países, onde conseguem 60% de suas rendas com usuários dos seus serviços, essas Big Techs pagam apenas cerca de 20% do total em impostos. E ainda reclamam das cargas tributárias dos países mundo afora.

Em matéria na FSP, publicada hoje (07 dez. 2025, p. A28), da jornalista Patrícia Campos Mello, com título e subtítulo “Big Techs enviam mais dinheiro ao exterior, mas tributação da remessa cai – Entre 2014 e 2024, grandes empresas de tecnologia passaram a enviar para fora mais de metade do que ganham no Brasil, faturamento bruto das plataformas cresceu 585%”, alguns dados reafirmam não apenas o tamanho da economia de dados e da tecnologia digital no Brasil, como um dos maiores mercados do mundo, mas também expõem o tamanho da extração que realizam no país. [1]

Em 2024, as Big Techs alcançaram R$ 144 bilhões em receita bruta no Brasil e remeteram ao exterior o enorme valor de R$ 80,3 bilhões, equivalentes a 55% da receita, valor bem superior aos R$ 2,8 bilhões (atualizados e corrigidos) que enviaram ao exterior há dez anos. O pico, em termos percentuais dessa remessa ao exterior, se deu em 2023, quando chegou a 61,8% da receita bruta (e não a líquida, que foi ainda bem maior).

Estudo encomendado à consultoria LCA pelas próprias Big Techs, através da associação que representa a Amazon, Google e Meta no Brasil (Câmara Brasileira de Economia Digital), admite que recolhem apenas 16,4% de suas receitas brutas (não líquidas) em tributos.

A matéria traz ainda infográficos com dados da Receita Federal sobre a evolução das receitas brutas totais das Big Techs entre 2014 e 2024, assim como das remessas de lucros enviadas ao exterior.

Através deles é possível identificar o valor de R$ 80,3 bilhões enviado pelas Big Techs ao exterior no ano passado (2024). Para se ter uma ideia desse volume de recursos, podemos ver que ele é aproximadamente igual ao valor dos investimentos federais do Brasil para o orçamento de 2026 (LOA), equivalente a R$ 85,5 bilhões.

É um valor colossal, espantoso. Se tabularmos os últimos 5 anos (2020 a 2024), vê-se que as remessas enviadas ao exterior somam aproximadamente R$ 260 bilhões, quase US$ 50 bilhões, segundo dados da Receita Federal.

Trata-se de uma espécie de vampirismo digital ou um extrativismo hi-tech que essas gigantes corporações realizam sobre a economia de todo o país, considerando sua atuação transversal e transsetorial, com amplo espectro de atuação.

Atualmente, as Big Techs têm a proteção política de Trump, que exige “liberdade” e ameaça as nações que tentam regular e tributar justamente esses oligopólios americanos.

Assim, essas gigantes corporações americanas, que operam como plataformas-raiz, estabelecem o que temos chamado de dominação tecnológica, que explica a formação desses maiores oligopólios da história da humanidade, articulados e controlados sob a lógica da hegemonia financeira em processos de assetização realizados pelas gestoras dos grandes fundos globais. Há que se impor limites para essa extração de valor.

Referência:

[1] Folha de São Paulo. Patrícia Campos Melo em 07 dez. 2025, p. A28. Big Techs enviam mais dinheiro ao exterior, mas tributação da remessa cai – Entre 2014 e 2024, grandes empresas de tecnologia passaram a enviar para fora mais de metade do que ganham no Brasil, faturamento bruto das plataformas cresceu 585%. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/12/parcela-do-faturamento-das-big-techs-remetida-ao-exterior-aumenta-323-enquanto-taxacao-de-remessas-cai-73.shtml